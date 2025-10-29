Habla un familiar del supuesto autor de la paliza mortal a "Lupo" en Laviana: "Mi hermano es inocente, ese hombre la tenía tomada con él, le hincaba todos los días"

"Es inocente. Ese hombre la tenía tomada con varios de mis hermanos. Todos los días hincaba a mi hermano". Son palabras de un familiar del presunto autor de la pelea mortal que acabó con la vida de Cristino Prendes "Lupo" el pasado sábado en Laviana. El acusado, un joven de 25 años conocido como "El portugués", ya está en prisión (en el centro penintenciario de Villabona), tras declarar este martes en los juzgados de Laviana en medio de un gran despliegue policial.

El detenido fue recibido y despedido por algunos vecinos congregados en la zona al grito de "asesino, asesino", mientras que sus familiares proclamaron su inocencia. "Hay algo por ahí detrás. Yo lo creo. Conozco a mi hermano", aseguró por teléfono uno de los hermanos del acusado, que en ese momento estaba en conversación con su padre y otra hermana, que aguadaron el desenlace de la declaración.

De puertas para adentro el presunto autor de los hechos alegó ante la jueza que actuó en defensa propia. Declaró que fue "Lupo" el que inició la pelea y que llegó a amenazarlo con una botella rota. Sus familiares dan por buena su versión. "Mi hermano es inocente, no da una puta hostia. Ese hombre la tomó con varios de mis hermanos y todos los días hincaba a mi hermano", aseguró este familiar.

Según contó su abogada, Soledad Losa Rodríguez, el acusado declaró ante la jueza que "la pelea la inició la víctima, que fue a buscarlo hasta en tres ocasiones, una detrás de otra. Y hubo un intento de agresión por parte de la víctima con una botella de vidrio que rompió y con la que intentó atacar al chico. Todo se inicia por parte del hombre que después resultó fallecido. Este señor empezó a insultarlo sin motivo alguno".

Algunos testigos relataron que el joven fue a buscar un palo para seguir golpeando a "Lupo" Prendes, un extremo sobre el que el joven "no comentó nada" en la declaración, y que se ensañó con él cuando ya estaba en el suelo.