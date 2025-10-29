Laviana moderniza su paseo fluvial con nuevo alumbrado y más zonas de descanso

El Ayuntamiento de Laviana ha iniciado las obras de mejora de la senda peatonal que discurre a orillas del río Nalón, entre las zonas de La Coaña y el Puente La Sota (Barredos), uno de los paseos más transitados del concejo. La actuación forma parte del plan municipal para la mejora de los espacios públicos y busca "modernizar este enclave natural y de ocio con una iluminación más eficiente y un mobiliario urbano" completamente renovado.

El proyecto, que se desarrollará en dos fases, contempla primero la renovación integral del sistema de alumbrado y la inspección de toda la infraestructura eléctrica, y posteriormente la instalación de nuevo mobiliario urbano, con especial atención a la creación de áreas de descanso. Se instalarán hasta 50 nuevos bancos.

Con esta intervención, el Ayuntamiento quiere responder al alto uso que tiene esta senda, muy frecuentada por vecinos de todas las edades, especialmente por personas mayores que encuentran en este paseo un espacio seguro y accesible para disfrutar del aire libre y mantener hábitos saludables.

Alumbrado más eficiente y respetuoso con el entorno

La antigüedad de las luminarias existentes y la necesidad de avanzar hacia un consumo energético más sostenible han sido determinantes para poner en marcha las obras. Se sustituirán "las 66 luminarias ornamentales actuales", de tipo globo esférico y lámpara de halogenuros metálicos de 100W, por modernas luminarias LED de 25W, que proporcionará una luz más confortable y adecuada al entorno natural del Nalón.

Nuevas farolas en el paseo. / LNE

Las columnas galvanizadas, "en buen estado de conservación, se mantendrán", pero se revisarán una a una para garantizar su seguridad y adaptar el cuadro eléctrico a la nueva tecnología. Con ello se logrará un alumbrado más fiable, seguro y eficiente, reduciendo el consumo energético y la contaminación lumínica.

Más bancos y zonas de descanso para el disfrute ciudadano

Uno de los aspectos más destacados de esta modernización será la creación de 35 nuevas zonas de descanso distribuidas a lo largo del recorrido. Sobre planchas de hormigón se instalarán 50 bancos y 50 papeleras, fabricados con materiales reciclados.

Los nuevos bancos, denominados "Ecocity", están elaborados con polímeros reciclados, ofrecen una gran durabilidad y apenas requieren mantenimiento, como ya se comprobó "en anteriores actuaciones municipales", que instalaron más de un centenar de unidades similares hace cinco años.

Estas áreas de descanso, pensadas especialmente para las personas mayores que acostumbran a recorrer el paseo, permitirán disfrutar del entorno con mayor comodidad y seguridad La inversión, que asciende a cerca de 70.000 euros, permitirá transformar la senda fluvial en un espacio más moderno, eficiente y amable, manteniendo su carácter natural y su función como punto de encuentro para vecinos y visitantes.