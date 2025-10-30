Objetivo 100 maratones: en Oporto este fin de semana, el número 74

El objetivo 100 maratones del atleta lavianés Héctor Moro sigue en marcha. Tras participar en la número 73 -quedando séptimo en la general, primero en veteranos- el pasado 5 de octubre en Logroño, menos de un mes después el deportista "ataca" el maratón 74. Será este domingo 2 de noviembre, en Oporto (Portugal), una prueba que ya ha corrido en más ocasiones y que es "fantástica". Tiene ya cerradas las fechas hasta la octogésima carrera, que será en Vitoria.

Han pasado 16 años desde que Moro corrió su primera maratón, y ahora intentará sumar la número 74, para "seguir siendo el asturiano con más maratones completadas, y dejar un récord difícil de superar". La pasión por la maratón de Moro empezó en 2009, con la MaraNalón del valle del Nalón, primera con la que se animó. Desde entonces, y hasta la de este fin de semana en Logroño, van siendo ya 73 carreras. La 74 será en Oporto y luego, en San Sebastián (23 de noviembre). Será la número 75. "Me gustaría llegar hasta las 100, y a partir de ahí, si las alcanzo, dejar de contarlas. Más de cien, y punto". El año más intenso fue el 2022, cuando hizo "las 25 maratones" de la península.

Récord

El récord competitivo de Moro, conocido también por sus retos competitivos solidarios -va recaudando más de 200.000 euros para distintas causas, como la investigación contra el cáncer- se sostiene gracias al apoyo de los patrocinadores. Joma, Keepgoing, la Clínica de Podología Nuevo Langreo, Sidrería El Requexu, Cafetería Aniciu y Fronting Correduría de Seguros son su malla de seguridad. Asturpersa cederá el vehículo en los viajes.

Ahora está a la búsqueda de nuevos patrocinios, para seguir adelante con el reto de las 100 maratones. A falta de cerrar nuevas colaboraciones, "han mostrado interés en echarme una mano" La Suiza, Asturcopia, Salsas Asturianas, Mesón La Mina y Sidrería San Mamés.

El lavianés, en la maratón de Logroño. / Javi Amillo Photsport

Tras Oporto y San Sebastián, la agenda hasta el maratón número 80 ya está cerrada. Serán Don Benito (8 de febrero), Castellón (22 de febrero), Zaragoza (12 de abril), Aveiro, Portugal (26 de abril) y Vitoria (10 de mayo).