Ochocientas personas han solicitado ya la gratuidad del servicio de autobuses en Laviana

Ochocientos lavianeses han solicitado ya la gratuidad del servicio de autobuses, que alcanza a todos los servicios rurales en el concejo y que, para los mayores de 65 años, se extiende también a la línea de autobús urbano del valle del Nalón, Pola de Laviana-Villa. De las 800 peticiones, 600 tarjetas han sido ya activadas.

Los datos facilitados por el Ayuntamiento de Laviana suman las personas que pidieron el acceso a estos servicios gratuitos en sus diez primeros días de funcionamiento. De los 800 solicitantes, apuntan, "más de la mitad son mayores de 65 años, que podrían viajar de la Pola a Villa (Riaño) de forma gratuita, así como también a la zona rural del concejo".

Por otra parte, fuera de esa franja de edad, el grueso de los solicitantes son vecinos de los pueblos de Laviana, ya que según el gobierno local "la posibilidad de viajar gratis hasta Pola de Laviana supone un aliciente para usar el transporte público".

A lo largo de esta semana, subrayan fuentes municipales, se espera que "se sigan sumando nuevas solicitudes, a las que habrá que añadir aquellas que están esperando por la llegada de la tarjeta Conecta (del Consorcio de Transportes de Asturias, uno de los requisitos para tener el bus gratis junto al empadronamiento). "Muchas de las personas que se acercaron al Cidan y al Ayuntamiento" a pedir la gratuidad "no tenían previamente la tarjeta".

Las personas que ya tengan activados los servicios gratuitos, "solamente tendrán que verificar la tarjeta en el momento que hagan su primer trayecto bonificado", explican desde el Ayuntamiento.

El inicio de estos servicios se hizo coincidir con la puesta en funcionamiento del intercambiador de transporte de la calle Río Cares. Desde aquí parten autobuses urbanos, de largo recorrido (Oviedo,Gijón), los búhos y las lanzaderas AVE. También se pusieron en servicio las nuevas paradas en Pola de Laviana, hasta siete, haciendo un recorrido circular por la localidad.

Presupuesto

El acuerdo firmado por el Consistorio lavianés con el CTA contó con el voto favorable de PSOE, IU (ambos socios de gobierno local) y del PP, 15 de 17 ediles. En el documento se estipulan las condiciones económicas de la gratuidad del transporte a los pueblos (para todos los vecinos) y de la línea urbana (mayores de 65 años). El gasto total es de 52.000 euros.

De esta cantidad, 31.000 euros se destinan a los servicios del bus urbano para mayores de 65, y los 21.000 euros restantes, para los servicios a la zona rural.

Según el gobierno local, se ha apostado por esta iniciativa "porque repercute directamente en su bienestar, y porque apostar por el transporte público" va en la línea de lograr "una movilidad sostenible". También ven que habrá "repercusión positiva en la zona rural, acercando los servicios a los pueblos, y cerrando en la medida de lo posible las brechas que puedan separarla de las zonas más pobladas".

Búhos

Además, se han puesto en marcha servicios "búho" a los pueblos en las noches de los sábados. "Es una apuesta importante para que los jóvenes del concejo tengan, al menos, la posibilidad de moverse durante las noches de los fines de semana de forma segura".