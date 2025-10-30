El restaurante lavianés "de toda la vida" donde el cabrito con patatinos es uno de sus platos estrella

En un momento en el que muchos miran hacia la cocina de autor, no está de más fijarnos también en los restaurantes "de toda la vida" como ocurre en este restaurante lavianés ubicado en El Condao donde el cabrito con patatinos es uno de sus platos estrella.

Se trata del restaurante La Pomarada, uno de los establecimientos de referencia de las Cuencas, que cuenta con una clientela fiel, como destacan sus reseñas en Google donde destacan no solo el cabrito con patatinos, también la menestra y el pixín alangostado como algunas de sus propuestas culinarias.

Menestra. / Google / La Pomarada

Un ambiente casero, con Vitorina y su hijo Adauto al frente de este negocio en el que destaca no solo la buena comida, también las raciones generosas y el buen servicio que ha acompañado a este restaurante desde su puesta en marcha.

Buenos precios

Sus clientes también destacan los buenos precios del establecimiento, con muy buena relación calidad-precio, que hacen que La Pomarada sea uno de los establecimientos más conocidos, no solo de Laviana, sino de la Cuenca del Nalón.