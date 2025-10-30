El restaurante lavianés "de toda la vida" donde el cabrito con patatinos es uno de sus platos estrella
Ubicado en El Condao, es uno de los establecimientos de referencia de las Cuencas
En un momento en el que muchos miran hacia la cocina de autor, no está de más fijarnos también en los restaurantes "de toda la vida" como ocurre en este restaurante lavianés ubicado en El Condao donde el cabrito con patatinos es uno de sus platos estrella.
Se trata del restaurante La Pomarada, uno de los establecimientos de referencia de las Cuencas, que cuenta con una clientela fiel, como destacan sus reseñas en Google donde destacan no solo el cabrito con patatinos, también la menestra y el pixín alangostado como algunas de sus propuestas culinarias.
Un ambiente casero, con Vitorina y su hijo Adauto al frente de este negocio en el que destaca no solo la buena comida, también las raciones generosas y el buen servicio que ha acompañado a este restaurante desde su puesta en marcha.
Buenos precios
Sus clientes también destacan los buenos precios del establecimiento, con muy buena relación calidad-precio, que hacen que La Pomarada sea uno de los establecimientos más conocidos, no solo de Laviana, sino de la Cuenca del Nalón.
- Fallece un hombre de 65 años en Barredos (Laviana) horas después de recibir una paliza en una pelea con un joven frente a un bar
- Hablan los testigos de la paliza sufrida por un hombre en Laviana, que murió en su casa horas después: 'Le golpeó sin parar; se ensañó con él
- Habla la viuda del hombre que recibió una paliza mortal en Laviana: 'Ha sido terrible, no se merecía esto; espero que se haga justicia
- El forense confirma que el vecino de Barredos (Laviana) murió a causa de la paliza recibida la víspera en la terraza de un bar: el presunto agresor de “Lupo” se enfrenta a un delito de homicidio
- Barredos (Laviana) despide entre lágrimas y aplausos a Lupo, fallecido tras recibir una paliza en la terraza de un bar: 'Tenía un corazón muy grande
- Los 101 del pozo Polio: el encuentro de antiguos trabajadores de la mina de Mieres que hizo 'recordar viejos tiempos
- “Nos dejan tirados tras 30 años de trabajo”: los despedidos de la subcontrata de la térmica de La Pereda claman por una transición justa
- El empleo en La Pereda, en el punto de mira: Hunosa prescinde de 31 subcontratados que realizaban el mantenimiento de la térmica