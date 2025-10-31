Laviana, más solidaria con Palestina: este jueves habrá un nuevo concierto de ayuda a Gaza

Laviana quiere ser todavía más solidaria con Palestina. Tras el éxito del macroconcierto celebrado el 24 de octubre en la Pola, esta vez se realizará un evento solidario, con varias actuaciones musicales, en la Casa de la Cultura. Será el jueves 6 de noviembre. La entrada vale 5 euros, también hay fila cero. El dinero irá íntegramente a Cáritas Palestina.

En el recital "Laviana por Gaza" comenzará a las 18.00 y contará con las actuaciones de la Banda de Gaitas de Villoria, de Iván Suárez, les Pandereteres de Tolivia, de Raquel Gutiérrez, la Masa Coral de Laviana, de Teatro La Cascaya, del Coro "Santiaguín" y de "Tante y La Strozza".

Durante el acto se sorteará una pegarata solidaria donada por Confitería Conchi.

Los organizadores del acto son Carlos Ramos y Max Álvarez.

Además del macroconcierto del día 24, en el que se recaudaron más de 10.000 euros, esta misma semana el Premio de la Fundación Barbón reconocía la labor de la URNWA (a Agencia de Naciones Unidas para los Refugiados de Palestina en Oriente Próximo).