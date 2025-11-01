El Ayuntamiento de Laviana, firme contra la violencia: condena unánime contra el crimen de "Lupo" y unión a la "indignación social"

Los cinco grupos municipales de Laviana (PSOE e IU, que forman el gobierno local, además de PP, Foro y Vox) han acordado por unanimidad presentar una moción conjunta al próximo Pleno municipal. En ella condenan la paliza que sufrió Cristino Prendes, "Lupo", conocido vecino de Barredos, "comprometido con todas las iniciativas sociales y vecinales de su pueblo, Barredos". En el texto los grupos políticos subrayan su "confianza en la justicia" y se suman a la "indignación social" de Barredos, rechazando "todo uso de la violencia". La moción se hará llegar "a la Delegación del Gobierno".

En la moción, todos los grupos, "desde el respeto a la justicia", apuntan que "es nuestro deber expresar institucionalmente la indignación social de la ciudadanía, y rechazar todo uso de la violencia". Tras la muerte de Lupo, y la entrada en prisión del joven detenido por propinarle la paliza, cientos de personas se echaron a la calle el miércoles en Barredos, mostrando su dolor por lo ocurrido. "Barredos", subraya la moción, "siempre ha sido un ejemplo de solidaridad, convivencia y justicia social". "Un hecho tan repugnante como este", añade la moción, "no tiene cabida en nuestro municipio".

Texto completo

El texto completo de la moción, que los grupos municipales quieren dar a conocer, es el siguiente:

"En la tarde del pasado viernes 24 de octubre, en Barredos, se produjo un altercado que tuvo como resultado la muerte, de nuestro vecino, Cristino Prendes Iglesias, como consecuencia de las lesiones producidas en la brutal paliza que había recibido unas horas antes.

Cristino, “Lupo”, era un hombre muy conocido en Laviana, comprometido con todas las iniciativas sociales y vecinales de su pueblo, Barredos y muy querido y apreciado en Laviana.

Desde el Ayuntamiento de Laviana, confiamos plenamente en que la Justicia actuará con firmeza y que cualquier persona implicada en los hechos, tenga que rendir cuentas a la justicia y a la sociedad. Barredos, ha sido siempre un ejemplo de Solidaridad, convivencia y justicia social, y un hecho tan repugnante como este, no tiene cabida en nuestro municipio.

La investigación judicial sigue adelante y sigue en curso a la fecha de la presentación de esta moción. Pero, independientemente del proceso de instrucción y futuro esclarecimiento de los hechos y, desde el absoluto respeto a la Justicia, es nuestro deber, expresar institucionalmente, la indignación social de la ciudadanía y rechazar todo uso de la violencia.

Por todo ello, se propone los siguientes acuerdos:

Condenar los hechos violentos que tuvieron como resultado la muerte de Cristino Prendes Iglesias (Lupo) Mostrar el más profundo pesar y solidaridad con sus familiares, amigos y vecinos. Acordar la realización de un minuto de silencio en este Pleno Municipal en señal de duelo y respeto, sumándonos al dolor colectivo del pueblo de Barredos y Laviana. Trasladar a la Delegación del Gobierno del Principado de Asturias esta moción como muestra de la indignación social de la ciudadanía Laviana".

Los hechos

Los hechos que causaron la muerte de Cristino Prendes, "Lupo", se produjeron el pasado fin de semana. En la tarde del viernes 24 de octubre, víctima y acusado tuvieron un altercado delante frente a un bar de la localidad. Según explicaron varios testigos, Prendes, de 64 años y minero jubilado, recibió una "brutal paliza" por parte del joven, de 24 años, apodado "El portugués", que llevaba unos meses viviendo en Barredos. Prendes habría recibido golpes y patadas, y también fue agredido con un palo.

Tras la paliza, Lupo Prendes regresó a su domicilio acompañado por un familiar. Allí pasó la noche, pero fallecía a la mañana siguiente. Su esposa aseguraba hace unos días a LA NUEVA ESPAÑA que "cuando llegué a casa estaba en la cama acurrucado". Al percatarse de que no se encontraba bien quiso llamar a los servicios de emergencia: "Él me decía que estaba bien, que se recuperaría". Acabó muriendo.

El informe inicial del Instituto de Medicina Legal de Asturias dictaminó que la muerte de Lupo fue causada por las lesiones que sufrió tras recibir la paliza. El joven, detenido a las pocas horas, pasó el martes a disposición judicial, declarando que fue la víctima quien inició la pelea. La juez de Laviana determinó su ingreso en prisión, acusado de homicidio, "sin perjuicio de que esta calificación se pueda modificar a lo largo de la instrucción".