Laviana, a la carrera: comienzan las obras de las nuevas pistas de atletismo
Los trabajos, valorados en 260.000 euros, acondicionan el interior del velódromo del concejo, con zona para pruebas de velocidad, lanzamientos y saltos
L. Díaz
Los trabajos para la creación de una pista de atletismo en Laviana, un equipamiento muy demandad por los clubs y los aficionados, ya son una realidad. Hace unos días se iniciaban las obras para completar el nuevo complejo deportivo del velódromo "Senderos del Carbón” ubicado entre Barredos y Pola de Laviana. En pocas semanas, además del ciclismo en esta instalación también podrá practicarse el atletismo, con nueva pista de velocidad, y espacio para saltos y lanzamientos.
Con una inversión de 260.000 euros, procedentes del remanente de tesorería del Ayuntamiento, el gobierno local destaca que "se da así respuesta a una demanda recurrente a lo largo de los últimos 20 años, tanto de los deportistas, como del club Atletismo Laviana". La empresa encargada de los trabajos (tres se presentaron al concurso público) es Depasur PDR Group. El plazo de ejecución máximo de los trabajos es de tres meses.
Durante décadas, el concejo fue referente en el entrenamiento de distintas especialidades de atletismo. Una herencia que sigue viva, prueba de ello es la implicación de los colegios públicos del concejo, que han alimentado una importantísima cantera, de la que se alimenta el club Atletismo Laviana. "Han estado muy presentes sus sugerencias" en el diseño de la infraestructura, destacan desde el gobierno local.
Las instalaciones atléticas Senderos del Carbón dispondrán de una pista de 60 metros para pruebas atléticas de velocidad y en su zona central contará con dos fosos, uno de ellos para salto de longitud y otro para lanzamientos.
Espacio auxiliar
Además, con el fin de dar servicio a los deportistas de estas especialidades, se levantará en la zona de acceso a las pistas una construcción auxiliar que servirá de almacén para el material utilizado de forma habitual por el club, tanto para su uso diario como para las competiciones. La edificación contará con un porche con bancos y una fuente de agua, para el descanso de los deportistas.
Todos estos trabajos se completarán con el acondicionamiento de una zona para espectadores y los accesos al Velódromo. Está previsto asfaltar sobre la zahorra ya existente, colocando además iluminación en estas zonas de tránsito.
Estos días las obras se están centrando en las pistas interiores, con la ejecución de los fosos de salto de longitud y de lanzamiento, a la vez que se está procediendo al extendido del caucho de las pistas interiores de velocidad.
