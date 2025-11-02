Marcos Acevedo y Ana Granda ganan la Coto Musel de Laviana, puntuable para Copa de Asturias
Más de 300 corredores se dieron cita en la prueba, de 13 kilómetros de recorrido
Un fin de semana más, el deporte volvió a ser protagonista en Laviana. En este caso, por la disputa del Trail Coto Musel 2.0, heredero de la emblemática prueba Ruta Coto Musel, una de las carreras de montaña pioneras en Asturias.
La prueba competitiva contó con más de 300 participantes. Hubo además una prueba "andarina", no competitiva, además de actividades en el monte para los más pequeños.
La carrera principal cuenta con un recorrido de 13 kilómetros, con un desnivel positivo de 870 metros. Tiene al Picu La Tazá como punto más alto, y discurre por algunos de los caminos que forman parte de la red de rutas Senderos del Carbón, incluyendo el ya icónico ascenso por las escaleras del plano inclinado de las antiguas minas de Coto Musel, que dan nombre a la prueba.
Resultados
El ganador de la prueba en categoría masculina fue Marcos Acevedo (1:10:21), que se impuso con algo más de un minuto de ventaja (1:14) al segundo clasificado, Pedro Fernández. Tercero fue Miguel Ángel de Prado, a 1:58. El vencedor local fue René Iglesias.
En cuando a la prueba femenina, la primera posición fue para Ana Granda (1:19:14), seguida de Silvia Álvarez y Belén Montávez. La primera corredora local fue Laura Suárez.
Este Trail Coto Musel 2.0, organizado por la asociación Caleyu Events, es la sexta cita de la Copa de Asturias FEMPA de carreras en línea, que finalizará el próximo 16 de noviembre en Cangas de Narcea con la celebración de la última prueba puntuable, el Trail Tierras Pésicas.
