Un edificio histórico, el antiguo Ayuntamiento, para exposiciones, proyecciones y actos culturales: así será la sede de Los Bribones en Laviana

El Grupo de Investigación Histórica Los Bribones de Laviana tendrá en unos meses una nueva sede. El fundador del grupo, Arcadio Noriega, ha comprado el antiguo Ayuntamiento de Laviana para transformarlo en lugar de trabajo y en una suerte de centro de interpretación del Alto Nalón a través de las investigaciones del grupo. El edificio, en la calle Padre Valdés, en el casco antiguo de Pola de Laviana, es, según explica Noriega, “el más antiguo de la Pola”. Dejó de ser sede del Ayuntamiento en 1905, con la construcción del actual consistorio. Se trata de un edificio del siglo XVIII, muy reformado a lo largo de los años, en el que se conserva el escudo con las armas de los León de Entralgo y en el que aún se puede intuir una de las dos inscripciones del siglo XVIII conocidas. Está situado en la plaza de La Encarnación, conocida anteriormente como plaza de La Bolera, lo que da cuenta de su papel como lugar de reunión.

Arcadio Noriega ante el antiguo Ayuntamiento de Laviana / D. O.

Restos de las guerras Carlistas

Durante los trabajos de rehabilitación del edificio, Noriega ha ido constatando lo que cuenta la historia, la oral o la escrita. La enorme viga de madera que sustenta el techo de la construcción, de dos alturas, tiene restos de haber sido pasto de las llamas. El presidente de Los Bribones explica que fueron los Carlistas los que prendieron fuego a la edificación en el siglo XIX. Busca también una cruz que supuestamente está tallada en la piedra de las paredes de la casa. Por ahora ha ido dejando a la vista todos los tramos de mampostería que ha podido pero hay zonas que han sido reconstruidas con ladrillo.

Las obras de rehabilitación están ya en su última fase y la intención es que los Bribones puedan ocupar su nueva sede de cara a la próxima primavera y desde ahí “empezar a difundir el patrimonio del Alto Nalón” y el resto de trabajos que realizan "por todo el mundo". De hecho, Noriega ya tiene en mente expediciones los dos polos, al Amazonas y a Etiopía.

Arcadio Noriega se crio en Laviana, “con el ganado, con las vacas en el monte y siempre me llamó la atención meterme en las cuevas que encontraba y todo eso”. Luego, con su formación en seguridad y defensa y con el conocimiento de distintos lugares del mundo, se fue dando cuenta del enorme patrimonio histórico y arqueológico del Alto Nalón, la mayoría sin investigar. “Te vas dando cuenta de que ese montón de piedras que veías en el monte era un túmulo funerario”, por ejemplo, “o que aquellas manchas que veías en las cuevas podían ser pinturas rupestres”. No está formado en historia en lo académico, aunque sí que ha estudiado mucho, y su preparación le ha servido para ayudar a los expertos, arqueólogos o geólogos, en numerosas expediciones.

Arcadio Noriega abriendo la puerta de la que será la sede de Los Bribones en Pola de Laviana / D. O.

Consejo de ancianos

Ahora los Bribones se dividen en cuatro departamentos: arqueológico, etnográfico, mitológico y una línea de misterio. “Buscamos dar a conocer todo ese patrimonio y la cultura inmaterial de los paisanos”. Ahí enlaza Noriega con una proyecto que pondrá en marcha en cuanto la sede de Pola de Laviana esté operativa. Los Bribones recuperarán el consejo de ancianos con representantes de las feligresías de Laviana. “En el Ayuntamiento hay un consejo de infancia y de adolescencia, que está bien, pero no escuchamos a quien de verdad tenemos que escuchar, que son los paisanos”. Así, “elegiremos a un anciano de cada una de las feligresías y los reuniremos en la sede dos veces al año”, explica Noriega. Tiene claro que “lo que digan los ancianos no será vinculante políticamente pero si podrá convertirse en un asesoramiento de primer orden”. La reunión se convocará a golpe de campana y durará 45 minutos, “lo que dura una vela de sebo”.

Quieren “dar peso” a lo que los mayores opinen “sobre cosas del pueblo, sobre la despoblación, el monte… que se escuche un poco más a la gente mayor, que prácticamente no se les hace caso”.

Muestra del patrimonio del Valle del Nalón

La sede de los Bribones no solo será oficina, centro de estudio o de reunión para celebrar jornadas de investigación, también estará abierta al público. Será un centro de interpretación con una “pequeña pero compleja” muestra de piezas antiguas. Ya han contactado con personas que les donarán alguno de esos elementos. “Evidentemente contaremos con la consejería de Cultura del Principado porque algunas de esas piezas igual tienen que ir al Museo Arqueológico, pero esperamos que nos dejen mostrar algunas piezas arqueológicas y de línea etnográfica”, apunta Noriega. También habrá reproducciones de algunas piezas de gran importancia encontradas en la zona, como los torques de la cultura castreña que aparecieron hace décadas en las inmediaciones de Puente d’Arcu. La idea es “que se vea todo el patrimonio material que se ha ido encontrando en el medio y alto Nalón”.

La nueva sede impulsará el trabajo de investigación que los Bribones desarrollan en el valle. Entre sus objetivos están los torreones. Noriega está convencido de que además de los conocidos de El Condao y Villamoréi, “tiene que haber muchos más, era una línea defensiva que iba de Tarna a Laviana que yo calculo que estaría compuesta por diez atalayas con visión entre una y otra”. Son construcciones, posiblemente de origen romano, pero que sin duda “se adentran en el corazón del reino de Asturias”. Esa línea encajaría también con el conocido Camino de las Asturias, la ruta de peregrinación xacobea del siglo XI. En este caso Los Bribones se han sumado a la Sociedad Cultura y Gastronómica La Pegarata para recuperar ese camino que entraba en el Principado por Tarna y después de recorrer todo el Valle del Nalón llegaba a la Catedral de Oviedo para unirse al Camino Primitivo.

Baile de 1857

La inauguración del antiguo Ayuntamiento de Laviana como sede de los Bribones no tiene fecha pero ya está diseñada. Lógicamente, tendrá un componente histórico pero también lúdico. La fiesta será una recreación de un baile que se celebró en Pola de Laviana en 1857. Arcadio Noriega ha tenido acceso a un texto en el que se reproduce con toda exactitud el baile y las vestimentas, como el vestido de raso que llevaba una joven llamada Lucía.

Además, habrá exposición de patrimonio de la zona, charlas de investigadores y consejo de ancianos. “Queremos que sean dos o tres días muy potentes”, resume Noriega.