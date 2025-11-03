Las obras de la red de calor de Laviana se inician con novedades: llegarán hasta otra emblemática instalación

Las obras de la esperada red de calor que mejorará la climatización de los edificios públicos de Laviana de alto consumo energético ya han comenzado. Lo han hecho, además, con una novedad. El alcalde lavianés, Julio García, subrayó que a los inmuebles previstos inicialmente en el proyecto se sumará también "el campo de fútbol" de Las Tolvas, sede del Real Titánico.

Las obras se adjudicaron el pasado verano a la empresa Clysema S. A., por un valor total de 1.179.145 euros, que bajaban inicialmente en 244.000 euros el precio base de licitación del proyecto. En el año 2022 el Ayuntamiento había sacado a concurso esta obra, que quedó desierta al considerar las empresas que no era rentable. Hubo un aumento del presupuesto, lo que ha hecho que finalmente los trabajos salgan adelante. Tres empresas pugnaron por hacerse con el contrato.

El proyecto, que se financia con fondos del Instituto de Transición Justa, ya está en obras. Han comenzado por el entorno de la piscina municipal, y ya se ha abierto una canalización para tuberías hasta el polideportivo municipal. La red de calor supone la construcción de una gran sala de calderas alimentada con biomasa, acompañada de una red de tuberías que llevará el agua caliente hasta cinco (al principio cuatro) edificios públicos con alto gasto energético del concejo: la piscina climatizada –la sala de calderas se construye al lado de esta instalación–, el polideportivo de Pola de Laviana, el colegio público Maximiliano Arboleya de Barredos, el pabellón deportivo anexo a este centro educativo y finalmente, también al estadio de Las Tolvas.

Proyecto

El proyecto redactado por la Ingeniería Multitek -de 997 páginas- subraya que "según las demandas disponibles, el reparto total de la potencia" que se instalará se dividirá así, al menos inicialmente: 400 kilovatios (kW) en el Maximiliano Arboleya; otros 400 para la piscina climatizada; 105 para el polideportivo principal y 45 para el pabellón de Barredos.

Hay que sumar ahora también el campo de Las Tolvas. En la sala de calderas que se construirá se dejará espacio, además, para una caldera más, que sumaría otros 250 kW al sistema de 950 se va a instalar, para una posible ampliación futura.

La canalización de tuberías, abierta ya hasta el polideportivo. / L. M. D.

Según los cálculos municipales, esta red de calor permitirá reducir casi en un 50% el gasto energético estos equipamientos municipales. El plazo de ejecución de obra es de cinco meses, como máximo.

Ya en 2022 se había intentado sacar adelante el proyecto con los 949.338 euros asignados en un primer momento por los Fondos de Transición Justa. El concurso quedó desierto. Se realizó en plena escalada de los precios de los materiales, en una etapa en la que, por ejemplo, también se quedaron sin ofertas las obras de rehabilitación de los Talleres del Conde (eran 3 millones) o la ampliación de la Ciudad del Tenis de Mieres. Todos ellos son proyectos que, una vez modificados, con más presupuesto, están saliendo adelante.