Concierto solidario por la ELA en La Chalana (Laviana) con siete bandas y una paellada popular

El Prau de La Chalana, en Laviana, acogerá el sábado 15 de noviembre un concierto solidario, el "Pipo rock", a favor de la Asociación ELA Principado, y un recuerdo a un ser querido de los "Kordinaos", el grupo que organiza el concierto.

La música comenzará a las 13.00 horas con sesión vermut. Estarán la Banda de Música de Laviana y la Banda de Acordeones de Villoria. A las 15.00 horas se celebrará una gran paella. Los tickets para la paella cuestan cinco euros y se pueden adquirir en el bar El Cuévanu y en Bolsos Beatriz, en Pola de Laviana.

Programa de la tarde

A las cinco de la tarde comenzará el rock. En el "Pipo rock" de este año participarán "Mkalisters", "Tante B. y la Stroza", "Skalon", "Trujas" y "Kordinaos", todos bandas de Laviana que se unen a esta iniciativa solidaria.

También se ha pensado en la cena, así que se servirá bocadillo de chorizo criollo. Todo lo recaudado irá destinado a la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a través de la asociación ELA Principado.