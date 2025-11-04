Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Concierto solidario por la ELA en La Chalana (Laviana) con siete bandas y una paellada popular

El "Pipo rock" reunirá a bandas de música y acordeones y a grupos de rock

Cartel del concierto solidario &quot;Pipo rock&quot; en Laviana

Cartel del concierto solidario "Pipo rock" en Laviana / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

El Prau de La Chalana, en Laviana, acogerá el sábado 15 de noviembre un concierto solidario, el "Pipo rock", a favor de la Asociación ELA Principado, y un recuerdo a un ser querido de los "Kordinaos", el grupo que organiza el concierto.

La música comenzará a las 13.00 horas con sesión vermut. Estarán la Banda de Música de Laviana y la Banda de Acordeones de Villoria. A las 15.00 horas se celebrará una gran paella. Los tickets para la paella cuestan cinco euros y se pueden adquirir en el bar El Cuévanu y en Bolsos Beatriz, en Pola de Laviana.

Programa de la tarde

A las cinco de la tarde comenzará el rock. En el "Pipo rock" de este año participarán "Mkalisters", "Tante B. y la Stroza", "Skalon", "Trujas" y "Kordinaos", todos bandas de Laviana que se unen a esta iniciativa solidaria.

También se ha pensado en la cena, así que se servirá bocadillo de chorizo criollo. Todo lo recaudado irá destinado a la investigación de la Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA) a través de la asociación ELA Principado.

TEMAS

  1. Tragedia en Mieres: fallece uno de los conductores heridos en la fuerte colisión del Corredor del Aller
  2. El fallecido en el terrible accidente de Mieres fue alcalde de un pueblo de Extremadura 31 años: 'Estamos destrozados', afirman sus allegados
  3. Fuerte colisión en Mieres entre una furgoneta y un coche: dos heridos, uno de ellos muy grave, al chocar en el corredor del Aller
  4. Tragedia en Mieres: muere uno de los implicados en la colisión del corredor del Aller, un conductor extremeño de 73 años
  5. Preso en su propia casa, así vive un vecino de San Martín del Rey Aurelio con las dos piernas amputadas
  6. Los 101 del pozo Polio: el encuentro de antiguos trabajadores de la mina de Mieres que hizo 'recordar viejos tiempos
  7. Devastador vertido al Nalón en Sotrondio: mueren los peces 'en al menos cuatro kilómetros de río
  8. El supuesto autor de la paliza mortal de "Lupo" en Laviana, recibido al grito de "asesino, asesino" a la entrada de los Juzgados (donde está ya declarando)

Concierto solidario por la ELA en La Chalana (Laviana) con siete bandas y una paellada popular

Concierto solidario por la ELA en La Chalana (Laviana) con siete bandas y una paellada popular

Las obras de la red de calor de Laviana se inician con novedades: llegarán hasta otra emblemática instalación

Las obras de la red de calor de Laviana se inician con novedades: llegarán hasta otra emblemática instalación

Marcos Acevedo y Ana Granda ganan la Coto Musel de Laviana, puntuable para Copa de Asturias

Marcos Acevedo y Ana Granda ganan la Coto Musel de Laviana, puntuable para Copa de Asturias

Un edificio histórico, el antiguo Ayuntamiento, para exposiciones, proyecciones y actos culturales: así será la sede de Los Bribones en Laviana

Un edificio histórico, el antiguo Ayuntamiento, para exposiciones, proyecciones y actos culturales: así será la sede de Los Bribones en Laviana

Laviana, a la carrera: comienzan las obras de las nuevas pistas de atletismo

Laviana, a la carrera: comienzan las obras de las nuevas pistas de atletismo

El Ayuntamiento de Laviana, firme contra la violencia: condena unánime contra el crimen de "Lupo" y unión a la "indignación social"

El Ayuntamiento de Laviana, firme contra la violencia: condena unánime contra el crimen de "Lupo" y unión a la "indignación social"

Laviana, más solidaria con Palestina: este jueves habrá un nuevo concierto de ayuda a Gaza

Laviana, más solidaria con Palestina: este jueves habrá un nuevo concierto de ayuda a Gaza

Objetivo 100 maratones: en Oporto este fin de semana, el número 74

Objetivo 100 maratones: en Oporto este fin de semana, el número 74
Tracking Pixel Contents