La paliza mortal a Lupo Prendes en Laviana: la defensa recurre el auto de prisión provisional del joven encarcelado por los hechos

La defensa del joven de 24 años que hace una semana ingresó en la cárcel como presunto autor de la paliza mortal a Lupo Prendes, en la terraza de un bar de Barredos (Laviana), ha recurrido ante la Audiencia Provincial el auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza que decretó la jueza.

Así lo explicó la abogada encargada de la defensa del detenido, María Soledad Losa. "Se ha presentado el recurso en plazo y estamos a la espera de contestación. Hemos solicitado la libertad provisional con las medidas cautelares que se estimen oportunas por parte de la Audiencia Provincial. Es un recurso que se presenta en el juzgado de instrucción, pero que tiene que resolver la Audiencia", señaló la letrada.

El vecino fallecido, de 65 años, recibió la paliza el viernes 24 de octubre por la tarde, alrededor de las siete, en la terraza de un bar de Barredos. Testigos de los hechos relataron que el agresor, un joven de unos 25 años conocido como “El Portugués”, golpeó a la víctima y continuó atacándolo con patadas y un bastón una vez cayó al suelo.

Tras la agresión, Cristino Prendes, conocido como "Lupo" logró llegar a su domicilio con ayuda de un familiar. Fue hallado muerto a la mañana siguiente. En las conclusiones preliminares de la autopsia, el Instituto de Medicina Legal de Asturias dictaminó que la muerte de "Lupo" fue causada por las lesiones que sufrió tras recibir una paliza la tarde anterior.

Tras ser detenido, el joven fue puesto a disposición judicial el pasado 28 de octubre. "El portugués", que apenas lleva siete meses en Asturias, alegó ante la jueza que actuó en defensa propia. Declaró que fue "Lupo" el que inició la pelea y que llegó a amenazarlo con una botella rota.

La magistrada titular del Juzgado de Primera Instancia número 1 de Laviana, de acuerdo con el Ministerio Fiscal, dictó un auto de prisión provisional, comunicada y sin fianza para el acusado. Al joven "se le atribuye un delito de homicidio, sin perjuicio de que esta calificación se pueda modificar a lo largo de la instrucción", según señalaron fuentes del Tribunal Superior de Justicia (TSJA) de Asturias.

Fiscalía

La Fiscalía del Principado de Asturias, por su parte, había solicitado en la declaración del acusado el ingreso en prisión al entender que "existen indicios suficientes de la comisión del delito por parte del detenido y a la vista de los informes de los que se dispone hasta el momento, que establecen una relación entre la agresión sufrida por la víctima y su fallecimiento".

El Fiscal apoyó su argumentación, además, "en lo elevado de la pena que, en el caso de condena, puede imponerse al investigado y en la ausencia de domicilio conocido del mismo, por lo que entiende que existe riesgo objetivo de fuga".

La defensa sostuvo que "la disputa que hubo entre ambos no pudo ocasionar la muerte de este señor. No hay un nexo de causa-efecto entre la pelea y el fallecimiento",