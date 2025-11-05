El Ayuntamiento de Laviana se pone "guapo" en su 120 cumpleaños: comienzan las tareas para la rehabilitación del edificio (que se pintará de otro color)

El Ayuntamiento de Laviana, el edificio consistorial, cumple 120 años y lo celebrará con sus mejores galas. Los operarios comenzaron este miércoles 5 de noviembre a colocar los andamios para rehabilitar el edificio diseñado por el arquitecto catalán Mariano Marín Magallón, autor de multitud de edificios destacados de Gijón, entre ellos la manzana del Teatro Dindurra, hoy Teatro Jovellanos.

El Ayuntamiento sustituyó a la anterior sede, ubicada en la plaza Maximiliano Arboleya, en la "calle de atrás", construcción que ha sido adquirida por el Grupo de Investigación Histórica "Los Bribones" para instalar su sede.

Los trabajos de rehabilitación supondrán un cambio importante en la estética del edificio ya que perderá su actual color azul en la fachada y recuperará las tonalidades grises originales.

La actuación, que ya ha comenzado, tiene un coste de 164.960 euros y los trabajos serán realizados por la empresa Construcciones Vir que llevará a cabo una remodelación completa del exterior del edificio. El trabajo seguirá las pautas del proyecto de rehabilitación diseñado por el experto en patrimonio Benigno Gómez, que ha investigado en los archivos buscando fotografías para ser fiel a la construcción original adaptando las soluciones actuales más convenientes para la edificación, una soluciones que permitan no solo la rehabilitación del edificio sino también su conservación.

Sin mejoras en 25 años

En la última intervención, hace más de 25 años, se buscó impermeabilizar los exteriores de los muros pero el material utilizado no era transpirable. Por eso hoy hay se producen bolsas de agua que deterioran día a día a las antiguas cargas a base de arena y cal, peligrando la supervivencia de las partes más decorativas del edificio.

Así las cosas se ha optado por una rehabilitación que incluye el retejado y la colocación de nuevas bajantes, que serán del zinc, un material duradero y resistente. También se reintegrarán las molduras decorativas que se han perdido por el paso del tiempo o que están muy desgastadas. Para ello, se realizarán moldes y se repondrán en la fachada.

El proyecto contempla además la sustitución de los tres ventanales que dan al balcón principal de la casa consistorial, que aún son de madera y están muy dañados. Tras estos trabajos, se pasará a la parte ornamental y a la pintura. Dentro de la mejora ornamental, está prevista la instalación de un sistema de iluminación Led, que podrá ajustarse según necesidades. En cuanto al reloj de la fachada la maquinaria tendrá que cambiarse por una nueva, con el fin de acabar con las continuas averías, ya que actualmente no existen piezas de recambio para el mecanismo actual.

El color original

Lo último será la pintura. Después de que Benigno Gómez, con la ayuda del personal municipal, investigara en los álbumes fotográficos antiguos y los textos escritos en la época inauguración del edificio, "donde no se habla de que se pintó hasta entrados los años 20 del siglo pasado y solo las zonas de remarque de la fachada principal, primando la piedra y los revoques claros". Teniendo esto en cuenta, ahora "se optará por las gamas de grises".