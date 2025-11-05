Concluye la mejora del campo de fútbol del Alcava, en Laviana, de la que se beneficiarán 300 jóvenes deportistas

Los trabajos de mejora del campo de fútbol del Alcava ya han finalizado. En la mañana del miércoles fueron entregadas las obras de sustitución del césped de las instalaciones deportivas que, desde el 2007, "no habían sido intervenidas y que necesitaban de una renovación total del césped, que presentaba importantes desniveles además de la filtración de gravillas", señaló el gobierno local

El sistema de riego del campo también presentaba "graves deficiencias, en especial en los aspersores que impedían el riego del campo en su totalidad". En cuanto a los cierres del campo que comparten pared con el polideportivo municipal, se encontraban "con grietas y desconchones que habían producido humedades en el interior de la instalación municipal y derrumbes en el campo de fútbol", apuntaron los responsables municipales. Las redes de recogida de balones también, por su antigüedad, fueron sustituidas por otras nuevas.

Solución

La solución técnica pasó por un cambio en los granulares del drenaje y la colocación de un nuevo césped artificial de última generación para conseguir "un nivel de drenaje del agua de lluvia y unas pendientes óptimas". A continuación se repararon los elementos de juego y señalizaciones. También se renovaron los acabados exteriores del estadio, redes perimetrales y revestimiento de paredes.

El presupuesto de esta obra fue de 260.000 y ya está listo para que pueda ser usado esta temporada. Desde 1993, el Alcava trabaja con el fútbol base de Laviana, tras nacer de la fusión entre los distintos clubs de la zona para impulsar y potenciar la cantera de los jóvenes futbolistas. Casi 300 niños se forman en este club.