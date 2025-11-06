Laviana refuerza su sistema de limpieza con la retirada de enseres "puerta a puerta": estas son las pautas para hacer uso del servicio
También se ha reforzado la flota municipal con nuevos vehículos
El Ayuntamiento de Laviana ha reforzado su flota de vehículos de limpieza. "El plan de mejora de la limpieza viaria y la recogida de enseres ha dado un paso más esta semana con la entrega de dos nuevos vehículos de pequeñas dimensiones que facilitarán la entrada a los pueblos y calles estrechas del concejo", señaló el gobierno local.
Uno de ellos se destinará a dar cobertura a la limpieza municipal en las zonas rurales, tanto para transporte de residuos como para la limpieza. Este vehículo cuenta con un remolque que "alberga una estación móvil que facilitará el uso de la maquinaria necesaria para las labores de baldeo". El otro vehículo, se destinará a la retirada de enseres "poniéndose así en marcha próximamente lo anunciado por el gobierno local para la recogida de esos enseres 'puerta a puerta'", indicaron los responsables del gobierno local.
Cita previa
Los vecinos podrán establecer una cita previa con el Ayuntamiento, que dispondrá de un número de teléfono de contacto, para agendar el día y hora, en la que se podrá recoger los enseres o chatarra. "De esta manera, y con el día fijado, el servicio de limpieza se desplazará hasta la zona acordada con las personas que soliciten este servicio para, posteriormente, ser trasladados por el Ayuntamiento hasta la estación de reciclaje", apuntó el gobierno local.
Para que esta nueva modalidad de retirada de residuos se pueda llevar a efecto, el Pleno del Ayuntamiento ha aprobado la modificación de la Ordenanza de Limpieza y Recogida de Residuos, donde se establece esta nueva modalidad, entrará en funcionamiento en breve. La ordenanza recoge también cuestiones como la "obligación de mantener fincas y solares en buenas condiciones por parte de los propietarios o la necesaria concienciación de la separación de los residuos y el reciclaje".
La pretensión del gobierno local de Laviana, es "continuar con estos planes de choque hasta poder llegar a un mantenimiento ordinario y así, ofrecer un servicio mucho más rápido y efectivo".
