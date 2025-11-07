Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los comerciantes de Laviana sortean bonos entre sus clientes: 25 negocios participan en la campaña "El imperio del sol"

La iniciativa se desarrollará este viernes y sábado

Cartel de la campaña de Aulav, la asociación de autónomos de Laviana

Cartel de la campaña de Aulav, la asociación de autónomos de Laviana

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

La Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav) celebra este fin de semana, viernes y sábado 7 y 8 de noviembre, la campaña "Hoy Laviana es...El Imperio del Sol", en la que participan un total de 25 establecimientos. La dinámica es sencilla. El cliente debe obtener tres cuños en tres establecimientos diferentes por comprar superiores a 5 euros. Esa cartilla con los cuños y sus datos se deposita en cualquiera de los 25 locales participantes y el cliente participa en el sorteo de un vale de compra por valor de 1.000 euros y otros dos vales de 500 euros para gastar en los negocios participantes.

