Frente sindical por el empleo municipal en Laviana: CC OO, UGT y CSIF exigen al Ayuntamiento una relación de puestos de trabajo (y amenazan con movilizaciones)

Aunque en los comités de empresa, ya sean públicas o privadas, sus miembros discrepen a veces de las estrategias a seguir, hay otras muchas ocasiones en las que la unidad sindical va por delante. Es el caso del Ayuntamiento de Laviana, pese a enzarzarse hace unos días por el acuerdo de los funcionarios, UGT, CC OO y CSIF se unen ahora para reclamar al gobierno local que ponga en marcha la elaboración de una RPT (relación de puestos de trabajo), que permita aplicar el propio convenio colectivo. Acusan al Ayuntamiento de engañarlos y amenazan con salir a la calle si no se cumple su exigencia.

A través de carteles distribuidos por el concejo, las centrales emiten un comunicado en el que plantean las exigencias de la plantilla del Ayuntamiento de Laviana. En ese mensaje, ponen la situación en contexto: "Hace más de un año que el convenio colectivo de la plantilla del Ayuntamiento de Laviana está aprobado, pero su aprobación no sirve de nada sin la Relación de Puestos de Trabajo (RPT) que permita aplicarlo de verdad". Entienden los sindicatos que sin esta RPT "no hay orden, ni claridad, ni justicia laboral".

Condiciones

Para las tres centrales que rubrican este escrito, lo firmado sobre el papel entre sindicatos y Ayuntamiento "queda en pausa, mientras seguimos trabajando en condiciones desiguales, sin reconocimiento real de nuestras funciones y sin una valoración justa de nuestros puestos". "Llevamos demasiado tiempo escuchando promesas incumplidas, fechas que se aplazan y discursos vacíos", denuncian.

UGT, CC OO y CSIF apuntan que el gobierno local los ha "engañado": "nos hablaron de una RPT que traería orden, justicia y reconocimiento a los trabajadores municipales. Pero lo único a que ha llegado hasta ahora es al engaño, la frustración y la desconfianza". Y agregan que "mientras los responsables municipales se llenan la boca hablando de modernización y diálogo, la realidad es otra". Una realidad que a su juicio supone estar "con funciones mal definidas, sueldos desiguales y un Ayuntamiento que mira hacia otro lado".

Los portavoces de la plantilla señalan que desde la administración les quieren hacer creer "que están en ello, pero ya nadie se lo cree". "Llevan demasiado tiempo prometiendo lo mismo y solo buscan ganar tiempo a costa de nuestro trabajo y nuestra paciencia", agregan, para denunciar un hartazgo de los trabajadores. "La plantilla está harta de palabras vacías y de la improvisación, de la falta de respeto y de que se juegue con nuestra dignidad", apuntan.

Medidas

Los sindicatos señalan que "esto no es solo una cuestión económica, sino de justicia, dignidad y reconocimiento". Por ello, exigen ya la elaboración de la RPT y reclaman "transparencia y hechos. Y que se termine el ninguneo a los trabajadores municipales". En este sentido, advierten de que "si el Ayuntamiento sigue ignorando a su propia plantilla, responderemos unidos y en la calle". Y zanjan: "Sin nosotros, el Ayuntamiento no funciona, porque juntos tenemos la fuerza".

Foro

Desde Foro Asturias también han querido sumarse a esta reclamación y señalaron que "nosotros llevamos pidiendo la RPT desde 2023 y a nuestro entender no deberían de haber firmado el convenio de manera precipitada el año pasado". De hecho, señalan que este convenio "está cuestionado judicialmente sin haber contado con la relación de puestos de trabajo.