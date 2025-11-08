Concluye el nuevo plan de asfaltados en Pola de Laviana: "El firme de estas calles era deficiente y era necesaria su renovación"

El Ayuntamiento de Laviana ha finalizado el reasfaltado en la zona del Prau La Güeria y el Instituto David Vázquez, con la que culmina la segunda fase de asfaltados en la zona urbana de La Pola. En esa fase se intervino también sobre las calles Puerto Pajares, Puerto Somiedo, Puerto San Isidro, Puerto Tarna, Los Palomares y La Vega.

"Todas estas vías de la localidad presentaban un estado del firme deficiente, considerándose necesaria su renovación para restablecer las condiciones que permitan la circulación de personas y vehículos en condiciones adecuadas, así como la correcta evacuación de las aguas pluviales", señaló el gobierno local.

Las actuaciones consistieron fundamentalmente en el corte, fresado, limpieza, imprimación y aplicación de asfalto, así como el repintado de marcas viales. El Ayuntamiento destinó 400.000 euros al plan de choque.

Mejora integral

La zona asfaltada esta semana, "viene a completar la mejora integral de la Calle Atrás que delimita la zona antigua de La Pola. En esta parte antigua De la Villa, además de reponer asfaltados, se retiraron los adoquines , se repusieron señalizaciones y se procedió a la limpieza integral del muro que delimita la calle Virgen del Otero y Cimadevilla", indicaron los responsables municipales.