Un árbol de diez metros y más de cincuenta elementos decorativos llenarán de luz la Navidad en Laviana: esta es la fecha en la que se encenderán

El Ayuntamiento de Laviana ha sacado a licitación el contrato para la instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado navideño para este año y el próximo. El presupuesto es de 83.000 euros (IVA no incluido).

Entre los elementos decorativos más destacados que lucirán las calles de Pola de Laviana destacan un gran árbol (o figura transitable) de diez metros de altura en la Plaza del Ayuntamiento, tres arcos de entrada con el mensaje “Felices Fiestes”, 52 árboles adornados con microled cálido, 15 arcos luminosos en la calle Libertad, 20 motivos de farola y 38 techos de luz con bombillas cálidas en el entorno de la Plaza San José.

El contrato incluye el alquiler de todo el material necesario para la iluminación festiva, su montaje y retirada, así como el mantenimiento de todos los elementos durante el periodo festivo. La empresa adjudicataria será además la encargada de tramitar la legalización e inspección de las instalaciones ante la consejería de Industria.

El encendido, el 7 de diciembre

El encendido del alumbrado está previsto entre el 7 de diciembre y el 7 de enero de cada año, y las luces estarán encendidas de seis de la tarde a una de la madrugada.

El Ayuntamiento entiende que “la iluminación es un complemento de especial relevancia en la programación navideña, que no solo contiene aspectos estéticos sino que redunda, y los estudios al respecto lo avalan, en la hostelería y el comercio”. Afirma el Consistorio que “las ventas aumentan en espacios iluminados en una época de grandes como consumos como es la Navidad y Reyes”, por eso, saca a contratación la instalación de un alumbrado ornamental navideño en diversas calles y espacios del concejo, que se realizará bajo criterios de sostenibilidad, implantación de nuevas tecnologías de menor consumo energético y valor estético”.