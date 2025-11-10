Un árbol de diez metros y más de cincuenta elementos decorativos llenarán de luz la Navidad en Laviana: esta es la fecha en la que se encenderán
La iluminación estará encendida durante un mes
El Ayuntamiento de Laviana ha sacado a licitación el contrato para la instalación, mantenimiento y desmontaje del alumbrado navideño para este año y el próximo. El presupuesto es de 83.000 euros (IVA no incluido).
Entre los elementos decorativos más destacados que lucirán las calles de Pola de Laviana destacan un gran árbol (o figura transitable) de diez metros de altura en la Plaza del Ayuntamiento, tres arcos de entrada con el mensaje “Felices Fiestes”, 52 árboles adornados con microled cálido, 15 arcos luminosos en la calle Libertad, 20 motivos de farola y 38 techos de luz con bombillas cálidas en el entorno de la Plaza San José.
El contrato incluye el alquiler de todo el material necesario para la iluminación festiva, su montaje y retirada, así como el mantenimiento de todos los elementos durante el periodo festivo. La empresa adjudicataria será además la encargada de tramitar la legalización e inspección de las instalaciones ante la consejería de Industria.
El encendido, el 7 de diciembre
El encendido del alumbrado está previsto entre el 7 de diciembre y el 7 de enero de cada año, y las luces estarán encendidas de seis de la tarde a una de la madrugada.
El Ayuntamiento entiende que “la iluminación es un complemento de especial relevancia en la programación navideña, que no solo contiene aspectos estéticos sino que redunda, y los estudios al respecto lo avalan, en la hostelería y el comercio”. Afirma el Consistorio que “las ventas aumentan en espacios iluminados en una época de grandes como consumos como es la Navidad y Reyes”, por eso, saca a contratación la instalación de un alumbrado ornamental navideño en diversas calles y espacios del concejo, que se realizará bajo criterios de sostenibilidad, implantación de nuevas tecnologías de menor consumo energético y valor estético”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- El pueblo más bonito del otoño está en Asturias: un paisaje de cuento, envuelto por miles de hayas teñidas de amarillo y de rojo, y un hotel 'atiestrés
- Preso en su propia casa, así vive un vecino de San Martín del Rey Aurelio con las dos piernas amputadas
- Detenido en La Felguera por disparar al aire frente a la casa de su exmujer y amenazarla con quemarla dentro junto a su hijo
- Lleva guantes amarillos, capucha y ejecuta sus robos en menos de un minuto: se busca en Mieres al 'ladrón exprés' que ha asaltado dos veces el mismo bar en una semana
- Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan
- A Óscar Puente le crecen los problemas en Asturias: tras el Huerna, este concejo le pide que 'se ponga las pilas
- Los remontes de Pajares no pasan las pruebas de carga por la ausencia de un electricista: 'El complejo abrirá en las máximas condiciones de seguridad', afirma el Principado