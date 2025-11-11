Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

El macroconcierto de apoyo a Gaza resuena en Laviana: los comerciantes entregan a Médicos sin Fronteras el dinero recaudado

Aulav valora realizar otras iniciativas similares

Por la izquierda, Pablo Vázquez, Rocío Estepa, Suni Buelga, Diana Álvarez e Íñigo Marañón, con el cheque.

Miguel Ángel Gutiérrez

Pola de Laviana

Fueron catorce horas de música, de la mañana a la noche, en las que se recaudó dinero a través de la venta de comida, bebida y de un sorteo de una cesta solidaria. Laviana se echó a la calle el pasado 25 de octubre para participar en el festival musical solidario organizado por la Asociación de Autónomos de Laviana (Aulav) para recaudar fondos con los que apoyar a los niños de Gaza a través de Médicos sin Fronteras.

Finalmente, se recaudaron 13.344 euros. que este martes se entregaron a Íñigo Marañón Zabalza, representante de Médicos sin Fronteras. En el acto estuvieron Pablo Vázquez, concejal de Comercio y Hostelería; Rocío Estepa, presidenta de Aulav; Suni Buelga; secretaria de la entidad; y Diana Álvarez, en representación de los voluntarios que colaboraron en la organización del macroconcierto.

Apoyo

"Estamos muy contentos con la respuesta que hubo e incluso valorando el hacer alguna iniciativa similar en un futuro a medio o largo plazo por lo bien que salió. Y lo que nos gusta haber podido ayudar a tanta gente a través de Médicos Sin Fronteras", señaló Estepa, que agradeció la " respuesta de Médicos Sin Fronteras, que han estado ahí para todo siempre que los hemos necesitado y nos han mandado a un representante, concretamente a Íñigo Marañón Zabalza".

Marañón, señaló la presidenta de Aulav, "estuvo en misiones en Yemen y en Sudán del Sur, entre otras, y nos dijo que lo que había visto en esas misiones era terrible pero nada comparado con lo que venían contando sus compañeros y compañeras que habían trabajado en Gaza. Y ahora el pánico era que está en el punto de vista Cisjordania".

