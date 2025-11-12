Los niños de El Condao, en Laviana, repueblan el Nalón con 4.000 alevines
La actividad desarrollada por la Asociación de Pescadores y Amigos del río contó con la colaboración de la Fundación EDP
Los niños del colegio de El Condao, en Laviana, viven a orillas del Nalón y son los primeros que quieren ver el río vivo. Por eso han sido los encargados de repoblar el cauce con 4.000 alevines de trucha criados en el centro de la Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón, encargada de la actividad y que contó con la colaboración de la Fundación EDP.
Se trataba de la última repoblación de la temporada. Cada año, la Asociación de Pescadores del Nalón echa al agua decenas de miles de alevines de trucha.
Vertido
Esta repoblación ha sido un soplo de optimismo para el Nalón, después de que el pasado 1 de noviembre se detectara un vertido a la altura del polígono industrial de La Florida, en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio) que provocó la muerte de peces "en cuatro kilómetros río abajo, hasta El Entrego".
El vertido se produjo a media mañana y los pescadores dieron aviso de lo sucedido. A la zona se trasladaron un agente medioambiental del Principado, la guardería de Medio Rural y agentes del Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. "Tomaron muestras de agua y ahora se analizarán para saber de qué era exactamente el vertido", explicó entonces Prudencio Marcos, presidente de la Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón, que apuntó que "el vertido puede haber salido de cualquier empresa del polígono de La Florida", pero serán las autoridades quienes determinen el punto exacto y establezcan las sanciones oportunas.
Suscríbete para seguir leyendo
- Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
- El pueblo más bonito del otoño está en Asturias: un paisaje de cuento, envuelto por miles de hayas teñidas de amarillo y de rojo, y un hotel 'atiestrés
- Detenido en La Felguera por disparar al aire frente a la casa de su exmujer y amenazarla con quemarla dentro junto a su hijo
- Lleva guantes amarillos, capucha y ejecuta sus robos en menos de un minuto: se busca en Mieres al 'ladrón exprés' que ha asaltado dos veces el mismo bar en una semana
- Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan
- Los remontes de Pajares no pasan las pruebas de carga por la ausencia de un electricista: 'El complejo abrirá en las máximas condiciones de seguridad', afirma el Principado
- Cazado' un motorista a más de 100 km/h (en un tramo limitado a 30) en una ciudad de Asturias: se le investiga por un delito contra la seguridad vial
- De los Andes al parque natural de Redes, el periplo de un amigo de León XIV: 'Es una inspiración para muchos; un pontífice con cabeza y corazón