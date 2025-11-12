Los niños de El Condao, en Laviana, repueblan el Nalón con 4.000 alevines

Los niños del colegio de El Condao, en Laviana, viven a orillas del Nalón y son los primeros que quieren ver el río vivo. Por eso han sido los encargados de repoblar el cauce con 4.000 alevines de trucha criados en el centro de la Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón, encargada de la actividad y que contó con la colaboración de la Fundación EDP.

Se trataba de la última repoblación de la temporada. Cada año, la Asociación de Pescadores del Nalón echa al agua decenas de miles de alevines de trucha.

Vertido

Esta repoblación ha sido un soplo de optimismo para el Nalón, después de que el pasado 1 de noviembre se detectara un vertido a la altura del polígono industrial de La Florida, en Sotrondio (San Martín del Rey Aurelio) que provocó la muerte de peces "en cuatro kilómetros río abajo, hasta El Entrego".

El vertido se produjo a media mañana y los pescadores dieron aviso de lo sucedido. A la zona se trasladaron un agente medioambiental del Principado, la guardería de Medio Rural y agentes del Seprona, el Servicio de Protección de la Naturaleza de la Guardia Civil. "Tomaron muestras de agua y ahora se analizarán para saber de qué era exactamente el vertido", explicó entonces Prudencio Marcos, presidente de la Asociación de Pescadores y Amigos del Nalón, que apuntó que "el vertido puede haber salido de cualquier empresa del polígono de La Florida", pero serán las autoridades quienes determinen el punto exacto y establezcan las sanciones oportunas.