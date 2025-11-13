Laviana, con más del 80% de los policías locales de baja: "Estudiaremos si es una acción concertada para alterar el normal funcionamiento del servicio"

El Ayuntamiento de Laviana se ha visto obligado a recurrir a la Delegación del Gobierno en Asturias "para trasladar y poner en conocimiento el escenario del servicio municipal de la Policía Local que, desde primeros del mes de noviembre, pasa por una situación crítica ante las continuadas bajas laborales de la plantilla, que actualmente superan el 80 por ciento".

Responsables del Consistorio explican que "la plantilla está completa" y que la única vacante "será cubierta próximamente, al igual que una sustitución por baja de larga duración". El problema es que "en los últimos días, se ha producido una sucesión de nuevas bajas, algunas de ellas, coincidiendo con la reincorporación de agentes tras sus días de descanso". Esta circunstancia ha derivado, apuntan fuentes municipales, "en situaciones en las que varios miembros, e incluso, en ocasiones, la totalidad de un mismo turno, han causado baja médica de forma simultánea, lo que ha dificultado gravemente la planificación operativa".

Recientemente, se había ajustado el cuadrante de servicios "con el objetivo de reforzar los turnos más afectados por las bajas y anticipar las necesidades del servicio en fechas próximas". Sin embargo, "lejos de estabilizar la situación, esta reorganización ha coincidido con un incremento significativo en el número de ausencias imposibles de prever y algunas con una sincronía llamativa".

Apoyo

Aunque en los días anteriores, ya se había solicitado formalmente el apoyo en días y horarios concretos a la Delegación del Gobierno, este jueves 13 de noviembre se ha pedido que la intervención de los cuerpos y fuerzas de seguridad del Estado, "sea de forma indefinida".

Esta decisión se ha tomado "ante la imposibilidad de prever cuándo se podrá normalizar esta situación". El equipo de gobierno socialista de Laviana tacha de "inverosímil la situación" y promete "contundencia en caso de detectarse un aprovechamiento indebido o interesado del sistema de bajas laborales". De momento, ya se ha puesto al corriente de la situación a los servicios jurídicos municipales "para estudiar si puede tratarse de una acción concertada con el fin de alterar el normal funcionamiento del servicio de la Policía Local".