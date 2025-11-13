Los vecinos de Barredos saldrán a la calle ante el “hartazgo” por no recibir solución a sus problemas: estas son sus demandas

El puente del río Tiraña, en Barredos, es el lugar elegido para celebrar este sábado,15 de noviembre, una concentración en la que se reivindicarán soluciones a los problemas que sufre la localidad lavianesa. La Unión Vecinal del Pueblo de Barredos ha convocado la movilización, a las 12.00 horas, para trasladar el “hartazgo” al no recibir una respuesta satisfactoria a las demandas trasladadas, afirma Alberto Rubio, portavoz del colectivo.

Barredos, el segundo núcleo del concejo en número de habitantes, saldrá a la calle con una lista de actuaciones reclamadas “que llevamos reivindicando desde hace mucho tiempo al Ayuntamiento”, dice. De todas las obras pedidas, comenta el presidente de la Unión Vecinal del Pueblo de Barredos, “unas se hicieron, otras se ejecutaron mal y el resto están pendientes”.

“En los dos últimos años hemos trasladado las necesidades de Barredos y ahora pasamos de la insistencia burocrática en el registro municipal a la calle”, remarca Alberto Rubio, que alude a un “deterioro general” de la localidad.

El río Tiraña, en una imagen tomada hace unos años. / LNE

Entre los problemas que padecen los vecinos uno se centra en el río Tiraña, junto al que se concentrarán los vecinos. “Es una absoluta selva”, indica el portavoz de la asociación, que fue líder de CC OO de Asturias desde 1996 a 2005.

“Hay tanta maleza que tememos que llegue un periodo de lluvias intensas y el río termine pasando por encima del puente”, explica Alberto Rubio. Existe un compromiso “por parte del Ayuntamiento de que se iba a corregir y hay un convenio con la Confederación Hidrográfica del Cantábrico para su limpieza”.

Otro de los problemas que denuncian los vecinos de Barredos afecta a los contenedores soterrados de recogida de basura. Instalados desde hace alrededor de quince años, “llegaron al final de su vida útil y se llegó al compromiso de instalar provisionalmente contenedores en superficie para posteriormente colocar unos nuevos soterrados aprovechando la infraestructura existente”. En las últimas conversaciones sobre el tema “se indicó que no estaban todavía porque la empresa que los iba a suministrar había resultado afectada por la dana, pero no se nos ha comunicado cuando se abordarán los trabajos”.

Otras movilizaciones

Los vecinos de Barredos también se quejan del deterioro del mobiliario urbano y piden actuaciones de mejora de la seguridad vial, con reductores de velocidad. “Nuestro interlocutor para todas estas demandas es el Ayuntamiento, manifiesta Alberto Rubio, que destaca el “espíritu constructivo” de la movilización, convocada tras el “hartazgo” del escaso resultado de las reuniones con representantes municipales.

“Si no nos hacen caso seguiremos con otras movilizaciones”, señala el portavoz de Unión Vecinal del Pueblo de Barredos. Esta es una asociación, concluye, “que eleva a las instituciones los problemas que tiene la localidad, que son bastantes”.