MAPA INTERACTIVO
Reunión de exalumnos del colegio de Segunda Enseñanza de Laviana
Los bachilleres salieron del centro hace 44 años
Los exalumnos del Colegio de Segunda Enseñanza Libre Adoptado de Pola de Laviana celebraron recientemente un encuentro para recordar aquellos años de estudio. La cita, en la que participaron 25 personas, tuvo lugar en el restaurante Los Panchos, en Muñera. Después de 44 años de su salida del colegio hubo lugar para recordar los años de bachiller con buen ambiente y buena convivencia.
