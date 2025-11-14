Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Reunión de exalumnos del colegio de Segunda Enseñanza de Laviana

Los bachilleres salieron del centro hace 44 años

Encuentro de los exalumnos del Colegio de Segunda Enseñanza Libre Adoptado de Pola de Laviana.

Encuentro de los exalumnos del Colegio de Segunda Enseñanza Libre Adoptado de Pola de Laviana. / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

Los exalumnos del Colegio de Segunda Enseñanza Libre Adoptado de Pola de Laviana celebraron recientemente un encuentro para recordar aquellos años de estudio. La cita, en la que participaron 25 personas, tuvo lugar en el restaurante Los Panchos, en Muñera. Después de 44 años de su salida del colegio hubo lugar para recordar los años de bachiller con buen ambiente y buena convivencia.

Suscríbete para seguir leyendo

TEMAS

RRSS WhatsAppCopiar URL
  1. Fallece una persona arrollada por un tren en Mieres, al cruzar las vías por 'un punto no autorizado
  2. Se buscan trabajadores por un año para el Ayuntamiento de Mieres: estos son los requisitos y las categorías profesionales de las 37 plazas que se ofertan
  3. Susto en la fiesta de San Martín en Aller: cayó a un zarzal, se golpeó la cabeza con una piedra y fue rescatado tres horas después, de madrugada, al borde la hipotermia
  4. El pueblo más bonito del otoño está en Asturias: un paisaje de cuento, envuelto por miles de hayas teñidas de amarillo y de rojo, y un hotel 'atiestrés
  5. Los embalses del 'grifo' de Asturias, en mínimos históricos por la sequía: 'En estas fechas tendrían que estar pasando las máquinas quitanieve, pero estamos a 22 grados
  6. Detenido en La Felguera por disparar al aire frente a la casa de su exmujer y amenazarla con quemarla dentro junto a su hijo
  7. Los remontes de Pajares no pasan las pruebas de carga por la ausencia de un electricista: 'El complejo abrirá en las máximas condiciones de seguridad', afirma el Principado
  8. Los ingenieros militares que cimentaron Mieres en su etapa más dorada: el gran proyecto de saneamiento y encauzamiento del río Caudal y un emblemático edificio sindical

Reunión de exalumnos del colegio de Segunda Enseñanza de Laviana

Reunión de exalumnos del colegio de Segunda Enseñanza de Laviana

Laviana, con más del 80% de los policías locales de baja: "Estudiaremos si es una acción concertada para alterar el normal funcionamiento del servicio"

Laviana, con más del 80% de los policías locales de baja: "Estudiaremos si es una acción concertada para alterar el normal funcionamiento del servicio"

Los vecinos de Barredos saldrán a la calle ante el “hartazgo” por no recibir solución a sus problemas: estas son sus demandas

Los vecinos de Barredos saldrán a la calle ante el “hartazgo” por no recibir solución a sus problemas: estas son sus demandas

Los niños de El Condao, en Laviana, repueblan el Nalón con 4.000 alevines

Los niños de El Condao, en Laviana, repueblan el Nalón con 4.000 alevines

El macroconcierto de apoyo a Gaza resuena en Laviana: los comerciantes entregan a Médicos sin Fronteras el dinero recaudado

El macroconcierto de apoyo a Gaza resuena en Laviana: los comerciantes entregan a Médicos sin Fronteras el dinero recaudado

Un árbol de diez metros y más de cincuenta elementos decorativos llenarán de luz la Navidad en Laviana: esta es la fecha en la que se encenderán

Un árbol de diez metros y más de cincuenta elementos decorativos llenarán de luz la Navidad en Laviana: esta es la fecha en la que se encenderán

Abusó durante más de una década de su cuñada, con discapacidad intelectual, y le regalaba ropa para que no lo contara: el Supremo ratifica la condena de diez años de prisión para este lavianés

Abusó durante más de una década de su cuñada, con discapacidad intelectual, y le regalaba ropa para que no lo contara: el Supremo ratifica la condena de diez años de prisión para este lavianés

Concluye el nuevo plan de asfaltados en Pola de Laviana: "El firme de estas calles era deficiente y era necesaria su renovación"

Tracking Pixel Contents