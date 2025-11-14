Reunión de exalumnos del colegio de Segunda Enseñanza de Laviana

Los exalumnos del Colegio de Segunda Enseñanza Libre Adoptado de Pola de Laviana celebraron recientemente un encuentro para recordar aquellos años de estudio. La cita, en la que participaron 25 personas, tuvo lugar en el restaurante Los Panchos, en Muñera. Después de 44 años de su salida del colegio hubo lugar para recordar los años de bachiller con buen ambiente y buena convivencia.