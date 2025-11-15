Laviana limpia los afluentes del Nalón en El Condao, Barredos y Villoria

Tras la firma del convenio entre la Confederación Hidrográfica del Cantábrico y el Ayuntamiento de Laviana, se han empezado a ejecutar los trabajos de limpieza en los tres afluentes más importantes de Laviana y que vierten aguas al Nalón: el del valle Tiraña, el de La Ferrera a su paso por El Condao y el del valle de Villoria.

Unos trabajos que comenzaron la semana pasada en un tramo del río La Ferrera a su paso por el centro urbano de El Condao, donde se hizo una primera intervención para retirar la vegetación del entorno del Centro de Salud y se taló un árbol de importantes dimensiones que obstaculizaba el normal discurrir de las aguas. Por su parte, también han comenzado idénticos trabajos en río Tiraña a su paso por Barredos para limpiar y retirar malezas, estos trabajos incluyen el dragado en algunas zonas.

Limpieza del río Tiraña a su paso por Barredos / LNE

En el río Villoria se espera que los trabajos comiencen próximamente y se actuará paralelamente en los tres afluentes hasta su total limpieza.

El plazo de ejecución es de tres meses.

A principios de año, La presidenta de la Confederación Hidrográfica del Cantábrico, Bárbara Monte, y el alcalde del Ayuntamiento de Laviana, Julio García, firmaban un convenio en el que se fijaban las líneas de colaboración entre ambas administraciones para definir y desarrollar, de forma conjunta, las labores de conservación, recuperación y mantenimiento de los cauces de dominio público hidráulico dentro del término municipal de Laviana.

El concejo cuenta con 180,64 km de cauces de los cuales 20,31 km discurren por zonas urbanas y 160,33 km por zonas rurales.

Con la firma de este convenio la Confederación Hidrográfica asume la ejecución de la totalidad de las actuaciones de mantenimiento y conservación de cauces en el término municipal de Laviana, a las que se dedicará una inversión de 120.000 euros repartida en cuatro años.

El Ayuntamiento de Laviana aportará 60.000 euros de este coste y la Confederación Hidrográfica los 60.000 euros restantes, como ayuda o subvención para las actuaciones en estos tramos urbanos de competencia municipal.

Si las necesidades de conservación de los cauces de Laviana exigiesen una mayor inversión a la garantizada por el convenio, las dos administraciones podrán incrementar su aportación mediante la tramitación de una adenda al mismo.