«Nos sentimos desatendidos», claman los vecinos de Barredos

La concentración, con corte de tráfico en la arteria principal, exigió «soluciones» a los problemas de la localidad lavianesa

Asistentes a la concentración convocada por la Unión Vecinal del Pueblo de Barredos.

Asistentes a la concentración convocada por la Unión Vecinal del Pueblo de Barredos.

Elena Peláez

Barredos (Laviana)

Junto a la pancarta que rezaba «Ayuntamiento, ¡atiende!. Exigimos soluciones ya» los vecinos de Barredos salieron a la Avenida del Principado -la antigua carretera AS-117- para exponer una detallada lista de necesidades del segundo núcleo con más población de Laviana. Cerca de dos centenares de personas se concentraron en el puente sobre el río Tiraña y cortaron la circulación en la vía durante alrededor de media hora.

«Vamos a seguir trasladando nuestras peticiones por la vía administrativa, mediante escritos, pero también a través de la movilización del pueblo», advirtió, con un megáfono en la mano, Alberto Rubio, presidente de la Unión Vecinal del Pueblo de Barredos, colectivo que convocó la concentración. «Somos un pueblo luchador, que se concentraba ante la iglesia cuando ocurrían accidentes en el pozo Carrio, y descendientes de aquellos que estuvieron en las huelgas del 62», señaló el portavoz vecinal.

Barredos portavoz movilización

Barredos portavoz movilización

Rubio expuso, ante los convocados, que en el Consistorio hay «un gobierno municipal incompetente, con un director de orquesta incompetente, y en muchos casos en su relación con nosotros, prepotente». Quiso dejar claro, además, que el colectivo vecinal nació con el ánimo de unir al pueblo de Barredos, «sin intereses partidistas ni de ningún tipo». Pero, comentó, se arrancan sus carteles y «se repartieron octavillas contra la junta directiva».

Contenedores

En Barredos, dijo Charo García, «nos sentimos abandonados. Solo vienen cuando necesitan votos». «Las calles están en mal estado y se comprometieron a instalar de nuevo los contenedores soterrados pero no lo hacen», añadió. En la lista de peticiones figuran, entre otras, la instalación de reductores de velocidad en calles de la barriada, que vuelvan a funcionar los semáforos de la calle principal y una actuación integral en el cauce del río Tiraña «más allá de la desbrozadora que pasaron el viernes».

«Nos sentimos desatendidos. Vemos cómo se deteriora el mobiliario público y no lo reponen. Y llevamos dos años esperando por los contenedores soterrados», remarcaron Rosabel Montes y Laura Cabrera, vecinas de Barredos. El portavoz del colectivo, que fue líder de CC OO de Asturias desde 1996 a 2005, criticó que en el Ayuntamiento lavianés el pasado año «se ejecutó escasamente el 50 por ciento del presupuesto y el remanente fue de seis millones de euros».

