Laviana pide al Principado que anule el permiso para sondeos mineros en Peñamayor

El Ayuntamiento solicitará a la dirección general de Minería que declare la caducidad de la autorización

Concentración vecinal ante el Ayuntamiento de Laviana contra los sondeos mineros en Peñamayor

Concentración vecinal ante el Ayuntamiento de Laviana contra los sondeos mineros en Peñamayor / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

El Ayuntamiento de Laviana pedirá a la dirección general de Energía y Minería del Principado que declare la caducidad del permiso de investigación minera en la sierra de Peñamayor, con lo que la licencia quedaría anulada. La comisión de Obras del consistorio ha acordado por unanimidad trasladar al Pleno municipal, que debería tomar la misma decisión, que exija al ejecutivo regional que declare el permiso caducado.

La Dirección General de Energía y Minería del Principado de Asturias autorizó, mediante resolución de 30 de septiembre de 2024, el plan de labores del primer año correspondiente al permiso de investigación "ASTUR A", solicitado por la empresa "Asturmet Recursos, S.L.U.". La compañía quiere realizar sondeos sobre 217 cuadrículas mineras que abarcan unos 60 millones de metros cuadrados en Peñamayor, para determinar la existencia de mineral de cobalto, cobre, níquel, oro y plata en un ámbito territorial que afecta a los concejos de Laviana, Bimenes, Nava y Piloña.

El Ayuntamiento de Laviana ya había mostrado su rechazo a ese permiso, no autorizando dichos trabajos e instando al Principado a que se retirasen dichas autorizaciones.

Incumplimientos

Después de un año, el tiempo que tenía de vigencia el permiso para el plan de labores de la empresa, Laviana entiende que "no se han cumplido muchas de las condiciones y entre otras, la tramitación de la ocupación de terrenos". Tampoco se ha llegado a acuerdos con los propietarios de los terrenos privados. Además, el Ayuntamiento señala que estos trabajos "son incompatibles con la normativa urbanística vigente en los concejos afectados y más en concreto a lo recogido en el Plan General de Ordenación (PGO) de Laviana, que prohíbe taxativamente estos trabajos". Tampoco le consta al consistorio que se haya solicitado prórroga por parte de la empresa, "siguiendo sin cumplirse, los condicionantes de la resolución" que permitía los sondeos.

"Viendo los incumplimientos del propio otorgamiento de autorización y transcurridos los plazos de ejecución, el Ayuntamiento de Laviana, instará a la Dirección General de Minas a que declare, la caducidad del permiso de investigación minera".

Tras la movilización ciudadana en contra de los sondeos en Peñamayor, el Ayuntamiento de Laviana entiende que aplicando esta vía, la de la caducidad del permiso al haber pasado un año desde su concesión y no cumplirse las condiciones que recogía, "pondría fin a la preocupación tanto del propio Ayuntamiento como de los vecinos de las zonas afectadas, que venían manifestando reiteradamente su negativa a que se llevaran a cabo cualquier trabajo de investigación minera en la zona de Peñamayor. Un enclave natural y gran reserva hídrica de capital importancia no solo para Laviana, sino para el resto de Asturias".

