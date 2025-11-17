Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Villoria, en Laviana, celebra su tradicional "Baile de la castaña"

La cita, el 22 de noviembre, une música, gastronomía y actividades para todas las edades

Cartel del &quot;Baile de la castaña&quot; de Villoria, en Laviana

Cartel del "Baile de la castaña" de Villoria, en Laviana / LNE

David Orihuela

David Orihuela

Pola de Laviana

El Centro Cultural El Texu de Villoria prepara ya una nueva edición del tradicional "Baile de la castaña", que tendrá lugar el próximo 22 de noviembre y que reunirá gastronomía, música y actividades para todas las edades. La fiesta se prolongará desde el mediodía hasta bien entrada la noche.

El programa arrancará a las 13.00 horas con una sesión vermú, a la que seguirá, a las 15.00 horas, una comida gallega amenizada por el grupo "Terra Meiga". El menú para adultos incluye empanada, pimientos de Padrón, oreja, cachelos, lacón, pulpo, tarta de Santiago, ribeiro, agua, refrescos y café, con un precio de 36 euros por persona. Los más pequeños podrán disfrutar de un menú infantil compuesto por hamburguesa, patatas o nuggets, refresco y helado, por 12 euros.

Tras la comida, la música continuará con la actuación de "Fusión Light". Como novedad de este año, los asistentes contarán además con el food truck “La Loca”, donde podrán reponer fuerzas durante la tarde.

La jornada festiva culminará con la actuación del "Trío Fusión" a las 23.30 horas, que cerrará el día con música en directo.

La organización recuerda que tanto la comida gallega como el menú infantil serán bajo encargo y deberán reservarse hasta completar aforo. Todos los beneficios obtenidos se destinarán al propio Centro Cultural El Texu.

