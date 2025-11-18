El Ayuntamiento de Laviana recoge solicitudes para actualizar sus bolsas de empleo: las categorías requeridas (y el plazo en el que expira la convocatoria)
Las solicitudes pueden presentarse en el Registro del Ayuntamiento o en su sede electrónica
El Ayuntamiento de Laviana ha abierto el plazo de solicitudes para configurar bolsas de empleo para los puestos de peón/operario, oficial conductor y oficial albañil. Se trata del mecanismo que permite al Consistorio hacer contrataciones eventuales para cubrir puestos en su plantilla de forma temporal. Las bolsas anteriores se habían quedado obsoletas. Las solicitudes pueden presentarse hasta el 1 de diciembre en el Registro del Ayuntamiento o en su sede electrónica.
La convocatoria ya se ha hecho pública a través del Boletín Oficial del Principado de Asturias (Bopa). Entre las funciones requeridas para el puesto de peón/operario figura realizar operaciones como pequeñas obras, instalaciones y servicios de reparación y mantenimiento de diversos oficios en edificios y espacios públicos municipales; limpieza, pavimentación y conservación de vías públicas; limpieza y conservación de parques y arbolados; conducción de vehículos municipales; o mantenimiento y limpieza de los almacenes municipales y del utillaje.
Para la bolsa de empleo de oficial conductor se requiere, entre otras tareas, realizar la preparación y mantenimiento preventivo del vehículo y sus equipos auxiliares; efectuar las operaciones relacionadas con los servicios de transporte; y vigilar y controlar los procesos de carga y descarga de mercancías, entre otras.
Albañil
Por último, para el puesto de oficial albañil se pide la realización de trabajos directamente relacionados con la profesión de albañilería como el arreglo de vía pública y centros municipales; trabajos con pavimentos, aceras, arquetas y adoquines; y la conducción del vehículo del servicio cuando así proceda. También se demanda la colaboración en trabajos de fontanería como descubrir averías producidas en la red de abastecimiento de agua potable, el desatasco de registros de aguas sucias o marcar acometidas del agua.
