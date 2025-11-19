La polémica por la Policía Local de Laviana (con el 80% de los agentes de baja): CSIF acusa al Ayuntamiento de Laviana de "negligencia" y "presunto acoso laboral"

Tras la decisión del Ayuntamiento de Laviana de solicitar a la Delegación del Gobierno en Asturias el apoyo de las fuerzas de seguridad del Estado ante la baja médica del 80 por ciento de la plantilla de la Policía Local, el sindicato CSIF, el de mayor representación en la Policía, acusa al consistorio de "negligencia organizativa, abandono institucional y presunto acoso laboral".

El Consistorio pidió la intervención "de forma indefinida" de otros cuerpos de seguridad ante una situación que tacha de "inverosímil". Señaló la “sincronía llamativa” con la que se han producido las bajas laborales y apuntaba a la posibilidad de que se trate de una "acción concertada con el fin de alterar el normal funcionamiento del servicio".

Desde CSIF se asegura que el problema no es la plantilla, sino la gestión municipal. En un comunicado, el sindicato arremete contra la "ineficacia" y la "mala fe" del Consistorio, al que sitúan como el "único responsable" de la crítica situación.

El alcalde como jefe de la Policía

Los representantes sindicales señalan varias deficiencias graves en el servicio, entre las que se encuentran la ausencia de un jefe de la Policía Local, recayendo la responsabilidad en el alcalde de Laviana Julio García, cuya "falta de formación policial genera indefensión legal".

Subrayan también carencias materiales como que el único vehículo policial dotado con mampara de seguridad lleva semanas en el taller. Aseguran que esta falta ha generado una "grave desprotección" en intervenciones tan delicadas como un homicidio y un caso de violencia de género recientes.

La representación sindical vincula el escalonamiento de las bajas médicas por estrés a la "presión asistencial y el abandono institucional", enmarcándolo en un contexto de "hostigamiento y persecución contra el departamento y los representantes sindicales".

Los representantes de la Policía Local recuerdan, además, que la gestión de personal del Ayuntamiento ha sido ya condenada en sentencias previas por vulneración "flagrante de derechos fundamentales" de los trabajadores municipales, incluyendo el derecho a la dignidad.

CSIF exige al Ayuntamiento soluciones inmediatas para garantizar un servicio público de calidad.