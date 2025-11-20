Laviana amplía su oferta residencial: comienza la construcción de 48 pisos de alquiler asequible para jóvenes

La construcción en Laviana de 48 viviendas de alquiler asequible y "preferentemente para jóvenes del concejo" ya está en marcha. Así lo destacaron responsables municipales, que aseguraron que se trata de "una apuesta del gobierno local de Laviana que tuvo sus frutos con el acuerdo con la Consejería de Vivienda para llevar a cabo este proyecto".

Con una inversión de 6.082.222 euros, se construirán 48 viviendas, en una parcela de 1.126 metros cuadrados emplazada en el conocido como "parque" de la calle Alfonso Camín, junto al paseo fluvial y al nuevo parking del centro de Pola de Laviana. Y también muy cerca del colegio público Elena Sánchez Tamargo. La adjudicación se produjo tras ser valorada una única oferta –se habían presentado dos– que superó todos los requisitos del concurso. Fue la de la unión temporal de empresas (UTE) formada por Boprisa y Tapusa.

El edificio tendrá dos accesos a un único portal cerrado y en el sótano del inmueble se habilitarán 38 plazas de garaje para coches, además de otras 4 para motos. El edificio tendrá 48 trasteros, uno para cada vivienda y cuartos comunitarios.

Distribución

La distribución de los pisos por plantas será la siguiente: desde el primero y hasta el cuarto, habrá doce viviendas en cada nivel, de ellas diez de dos dormitorios, una de una sola habitación y un último piso de tres habitaciones. En total, 40 de los pisos serán de dos dormitorios, cuatro de una sola y otros cuatro tendrán tres habitaciones. Del proyecto saldrán dos viviendas adaptadas a personas con discapacidad.

Estos 48 pisos se suman a las otras 60 viviendas para jóvenes que se están construyendo en La Felguera y que ocupan un único solar de 4.149 metros cuadrados, entre las calles Llugarín y Dolores Ibárruri, en la zona del Ganzábal. El edificio tendrá seis plantas, incluyendo un bajocubierta dedicado a los trasteros.

La edificación está dividida en dos portales. Al primero, compuesto por 25 viviendas, se entrará desde la calle Dolores Ibárruri. El segundo, en la calle Llugarín, contará con los 35 pisos restantes. Tendrán salón-comedor, cocina, entre 1 y 3 dormitorios y 1 ó 2 baños. El grueso de las viviendas, 50, serán de 2 habitaciones. En esta misma zona de La Felguera se construyeron otras 45 viviendas públicas, de carácter social, que fueron habitadas en mayo de 2017.

Estas actuaciones cuentan con financiación del Plan de Recuperación, Transformación y Resiliencia Next Generation de la Unión Europea. La contratación conjunta de la redacción del proyecto y la edificación de la obra implica una única licitación, "mejora la agilidad y simplifica el procedimiento", según destacó el Principado cuando se puso en marcha la actuación. Además, la Dirección General de Vivienda se encargó de redactar el anteproyecto y efectuará un seguimiento directo del expediente.