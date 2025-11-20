Ni Oviedo ni Gijón: este es el municipio asturiano en el que más ha crecido el precio de la vivienda usada el último año (un 26 por ciento)

Laviana es el municipio asturiano en el que más ha crecido el precio de la vivienda usada en el último año, un 26 por ciento, en concreto, hasta alcanzar los 811 euros por metro cuadrado. Son datos del estudio realizado por el portal web inmobiliario Idealista. Las agencias inmobiliarias de la zona, no obstante, pese a percibir una "revalorización" de la vivienda en Laviana la sitúan por debajo de grandes ciudades como Gijón y Avilés.

Según el informe de Idealista, el municipio coruñés Malpica de Bergantiños encabeza el ranking nacional ya que sus viviendas acumulan una subida del 57% en el último año (hasta llegar a los 1.287 euros por metro cuadrado). Le siguen dos municipios alicantinos, Cox y Rafal, con un encarecimiento del 54% y del 53%, respectivamente.

Se trata de una tendencia al alza que se da, sobre todo, en el Levante. Entre la Comunidad Valenciana y Murcia están siete de los diez municipios españoles en los que más ha subido el precio de la vivienda usada en el último año. "Todos los incrementos en esta decena de municipios se encuentran en el 37% o por encima, lo que supera ampliamente la subida de precio a nivel nacional que se sitúa en el 15,7%. Para el estudio se ha tomado como referencia el informe de precios de vivienda de octubre de 2025 publicado por idealista, el marketplace inmobiliario del sur de Europa", señalaron responsables del portal inmobiliario.

Sobre el terreno, las agencias inmobiliarias que trabajan en Laviana sí detectan un incremento de los precios, pero no al nivel de las grandes ciudades de la región. "Sí que hay una revalorización de los pisos, como en el conjunto del valle del Nalón y de toda Asturias. Pero por debajo de lo que se observa en ciudades como Oviedo o Gijón", explican.

Mieres y Langreo

Los principales concejos de las Cuencas están participando de manera muy destacada de la pujanza de las compraventas inmobiliarias. Langreo y Mieres se sitúan en las estadísticas oficiales del Ministerio de Vivienda entre los cinco municipios asturianos donde más propiedades cambiaron de manos en el primer semestre de este año, superando en ambos casos los registros de un territorio como Siero, con una economía local mucho más dinámica y una población que supera en 15.000 habitantes a la langreana y en 17.000 a la mierense.