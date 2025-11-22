Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Cambios en la ordenanza de taxis en Laviana: habrá más licencias y será obligatorio prestar servicio por las noches

El Pleno ha aprobado por unanimidad la revisión del reglamento que regula su actividad

Parada de taxis.

Parada de taxis. / MIKI LOPEZ

Miguel Ángel Gutiérrez

Pola de Laviana

El Pleno del Ayuntamiento de Laviana ha aprobado por unanimidad reformar el reglamento del servicio de taxis en el concejo. La nueva ordenanza –sometida a exposición pública durante 30 días para atender las alegaciones que se presenten– tiene entre sus novedades más destacadas "la fijación del número de licencias para las poblaciones de La Pola y Barredos, la obligatoriedad del servicio nocturno y la modalidad de pruebas selectivas para la obtención de la licencia", señalaron los responsables del gobierno local lavianés.

"Estas modificaciones tratan de responder a las reivindicaciones de las asociaciones del concejo y otros organismos como el Consejo de Salud Local, que venían denunciando en el Ayuntamiento el deficitario servicio de taxis en el Concejo", indicaron las mismas fuentes.

Las licencias pasan de diez a doce, de las cuales siguen manteniéndose dos para Barredos. Por razón de servicio también podrán cobertura a la parada de La Pola. Se establece en la ordenanza que la parada de taxis nocturna será la de La Pola

También se recoge la obligación de vehículos disponibles en la parada. El número mínimo de vehículos disponibles en ella serán de tres en La Pola en horario diurno y dos en el nocturno. Para Barredos, debe de cubrirse siempre con uno en horario diurno.

"Otros aspectos destacables son la obligatoriedad para la obtención de la licencia de taxi (además de los requisitos básicos) de poseer el permiso municipal de conductor, que llevará parejo la superación de un examen teórico, para valorar conocimientos tanto de conducción como del concejo de Laviana", indicó el gobierno local.

Medidas

"La aprobación de esta ordenanza junto a las medidas que se han tomado en cuanto a destinar un importante esfuerzo económico para la gratuidad del servicio de autobuses para mayores de 65 años y población rural, son dos medidas con las que el gobierno local pretende mejorar la movilidad dentro del concejo y responder a las necesidades planteadas por los vecinos y vecinas de Laviana", afirmaron los responsables municipales, que indicaron que "el Ayuntamiento ya ha tenido reuniones previas con los representantes del sector que también han aportado información importante a esta primera fase del expediente. En el plazo de alegaciones será el momento de estudiar las que se presenten".

