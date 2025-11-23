La Confederación Hidrográfica del Cantábrico mejora el arroyo Tiraña en Laviana con una inversión de 27.000 euros
Las actuaciones forman parte de un convenio con una inversión de 120.000 euros en cuatro años
La Confederación Hidrográfica del Cantábrico ha iniciado los trabajos de conservación, mantenimiento y mejora en el arroyo Tiraña en las inmediaciones de Barredos. Las actuaciones se ejecutan a lo largo de un tramo de 151 metros y cuentan con un presupuesto inicial de 27.000 euros.
Estos trabajos se realizan en el marco del convenio firmado con el Ayuntamiento de Laviana para el desarrollo de actuaciones de conservación y mantenimiento de cauces en el término municipal, en el que se contempla una inversión de 120.000 euros durante 4 años. El convenio se inició el 5 de noviembre y estos trabajos se corresponden con la segunda actuación.
Las labores principales consisten en la "adecuación de la vegetación de ribera arbustiva, así como la retirada de los sedimentos acumulados en el cauce, con el objeto de mantener la capacidad de desagüe del cauce", señalaron responsables de la Confederación. Las mismas fuentes añadieron que "todas estas actuaciones complementan los trabajos realizados desde el 2019 en el ámbito rural de los cauces del término municipal de Laviana".
Trabajos anteriores
Todas estas actuaciones complementan los trabajos realizados desde el 2019 en el ámbito rural de los cauces del término municipal de Laviana antes de la firma del convenio, donde se invirtieron 888.960 euros.
