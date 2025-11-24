Laviana ilumina la Navidad: las calles del concejo darán la bienvenida a las fiestas el 12 de diciembre
La colaboración de la asociación de autónomos Aulav permite ampliar la iluminación festiva sobre lo contratado por el Ayuntamiento
Laviana estrenará su alumbrado navideño el próximo 12 de diciembre con un despliegue que refuerza el compromiso del Ayuntamiento por dinamizar la vida social y comercial del municipio.
El consistorio ha firmado recientemente un contrato de dos años con la empresa Germán Vizcaíno, dotado con un presupuesto superior a 40.000 euros anuales, que garantiza la instalación y mantenimiento de la iluminación festiva. Con esta inversión, el Ayuntamiento busca consolidar la tradición navideña y extenderla a más rincones de la capital lavianesa.
El proyecto incluye un gran árbol en la Plaza Armando Palacio Valdés y la decoración de las principales plazas del centro de Pola, como la Avenida de la Constitución, la Plaza Fray Ceferino, la Plaza San José y La Pontona. También se iluminará la Calle Libertad, y se instalarán arcos en las confluencias de las calles Río Cares y Pelayo con las vías que parten perpendicularmente de ellas, con el objetivo de ampliar la decoración a más zonas de la capital lavianesa.
Como ya es tradición, la iluminación festiva se extenderá a 40 pueblos del entorno rural del municipio.
La colaboración de los autónomos
A esta apuesta institucional se suma la colaboración de la Asociación de Autónomos de Laviana (AULAV), que aporta cerca de 9.000 euros adicionales bajo la campaña "Yo Pongo La Chispa". Gracias a esta contribución, se decorarán también las calles Mariano Menéndez Valdés, Puerto Pajares y varias zonas peatonales del centro en el entorno de las calles Menéndez Pidal y Leopoldo Alas Clarín.
El encendido oficial tendrá lugar la tarde del viernes 12 de diciembre, acompañado de música y actividades de ocio, en un acto que pretende convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes.
