Laviana ilumina la Navidad: las calles del concejo darán la bienvenida a las fiestas el 12 de diciembre

Laviana estrenará su alumbrado navideño el próximo 12 de diciembre con un despliegue que refuerza el compromiso del Ayuntamiento por dinamizar la vida social y comercial del municipio.

El consistorio ha firmado recientemente un contrato de dos años con la empresa Germán Vizcaíno, dotado con un presupuesto superior a 40.000 euros anuales, que garantiza la instalación y mantenimiento de la iluminación festiva. Con esta inversión, el Ayuntamiento busca consolidar la tradición navideña y extenderla a más rincones de la capital lavianesa.

El proyecto incluye un gran árbol en la Plaza Armando Palacio Valdés y la decoración de las principales plazas del centro de Pola, como la Avenida de la Constitución, la Plaza Fray Ceferino, la Plaza San José y La Pontona. También se iluminará la Calle Libertad, y se instalarán arcos en las confluencias de las calles Río Cares y Pelayo con las vías que parten perpendicularmente de ellas, con el objetivo de ampliar la decoración a más zonas de la capital lavianesa.

Como ya es tradición, la iluminación festiva se extenderá a 40 pueblos del entorno rural del municipio.

La colaboración de los autónomos

A esta apuesta institucional se suma la colaboración de la Asociación de Autónomos de Laviana (AULAV), que aporta cerca de 9.000 euros adicionales bajo la campaña "Yo Pongo La Chispa". Gracias a esta contribución, se decorarán también las calles Mariano Menéndez Valdés, Puerto Pajares y varias zonas peatonales del centro en el entorno de las calles Menéndez Pidal y Leopoldo Alas Clarín.

El encendido oficial tendrá lugar la tarde del viernes 12 de diciembre, acompañado de música y actividades de ocio, en un acto que pretende convertirse en punto de encuentro para vecinos y visitantes.