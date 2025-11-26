Barbón, en el homenaje a los represaliados en Vindoria: “Cuando una persona pierde la libertad lo pierde todo”

José Suárez Rodríguez, Luis Alonso Alonso, Avelino Hevia, Ángeles Norniella Rebollada, Jesusa Alonso Cantora, Julia Morán Sánchez, Joaquina Antuña Morán y Rosario Montes Estrada salieron el 26 de noviembre de 1937 sobre las cinco de la madrugada de la cárcel de La Pontona, en Laviana, en una camioneta. Les acompañaba José Suárez Corte, que no llegó a Vindoria, ya que poco después de partir de la capital lavianesa saltó del vehículo y fue asesinado por las tropas franquistas. El camión, les dijeron, iba a la cárcel de Oviedo, pero no fue así. El vehículo se detuvo en Vindoria, en Langreo, y hombres y mujeres fueron asesinados. Una de ellas estaba embarazada.

Este miércoles, 88 años después de la masacre, el secretario general de la Federación Socialista Asturiana (FSA) y presidente del Principado, Adrián Barbón, acudió a Vindoria al acto que se celebra anualmente “para honrar a las personas aquí asesinadas, mujeres y hombres, algunos con una crueldad enorme, porque una de ellas estaba embarazada y sacaron a la cría y las dejaron morir así, a los dos, a la madre y a la hija, en un lugar en el que por desgracia a día de hoy no conocemos con exactitud”. “Seguimos desconociendo dónde están, sabemos que fueron asesinados aquí pero no tenemos dónde llorar más allá de este espacio de recuerdo”, lamentó Barbón.

Los jóvenes y la dictadura

Durante su intervención, el líder de los socialistas asturianos, subrayó que 50 años después de la muerte de Franco “tenemos encuestas que nos dicen que uno de cada cuatro jóvenes pide, clama o dice que no estaría mal volver a un sistema dictatorial, a una dictadura”. “Algo está fallando, en algo nos estamos equivocando y no somos capaces de hacer entender que cuando una persona pierde la libertad y la democracia lo pierde absolutamente todo”, apuntó.

Participantes en el homenaje en Vindoria. / LNE

Esas encuestas sustentan el crecimiento de la ultraderecha no solo en España sino en toda Europa, una ultraderecha que en opinión de Barbón, quiere destruir la democracia desde dentro del propio sistema. El presidente puso como ejemplo un armario afectado por la carcoma. “Si ves el armario de lejos te sigue pareciendo que está en buen estado, te sigue pareciendo que formalmente sigue siendo estructuralmente un armario, pero si lo tocas se ves que se deshace. Eso es lo que está pasando en estos momentos y lo vemos en Italia, lo vemos en Francia con las encuestas que son, lo vemos en España con una extrema derecha por encima del 20% y creciendo, lo vemos en todo el mundo y tenemos que replantearnos como luchar”.

Una de las formas de mantener esa lucha es la memoria “porque la memoria es la mejor vacuna frente al olvido, pero también la mejor vacuna para no perder nunca más la democracia”, concluyó Barbón su intervención ante varias decenas de personas que acudieron al homenaje a los asesinados de Vindoria. Entre los asistentes estaban los alcaldes Langreo, Roberto García; Laviana, Julio García; Sobrescobio, Marcelino Martínez, y Caso, Miguel Fernández, además de concejales de las corporaciones del valle del Nalón.