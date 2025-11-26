Laviana mejora la seguridad en el tramo Lloro-Villarín de la carretera de Tiraña

Los trabajos de montaje de las barreras de seguridad de la carretera LV6, en el tramo comprendido entre Lloro y Villarín, en Laviana, ya han finalizado. Un vial en la zona de Tiraña que presentaba según el gobierno local "importantes desperfectos", y donde existían tramos que habían perdido la barrera de seguridad. Dadas las características del terreno, "se hacía necesaria esta obra". El Ayuntamiento, titular de la carretera, ha destinado 18.000 euros a la instalación de estos elementos de seguridad en la vía