Laviana mejora la seguridad en el tramo Lloro-Villarín de la carretera de Tiraña
L. Díaz
Pola de Laviana
Los trabajos de montaje de las barreras de seguridad de la carretera LV6, en el tramo comprendido entre Lloro y Villarín, en Laviana, ya han finalizado. Un vial en la zona de Tiraña que presentaba según el gobierno local "importantes desperfectos", y donde existían tramos que habían perdido la barrera de seguridad. Dadas las características del terreno, "se hacía necesaria esta obra". El Ayuntamiento, titular de la carretera, ha destinado 18.000 euros a la instalación de estos elementos de seguridad en la vía
