Más teatro asturiano en Laviana: este viernes, "La maxa de la primer vez"
El miércoles 3 de diciembre será la gala de entrega de los "Premios Fumarea" del ciclo teatral cómico del concejo
L. Díaz
El escenario de la Casa de Cultura de Pola de Laviana alberga este viernes 28 de noviembre la sexta y última función de su ciclo de teatro cómico asturiano, "Pa morrer de risa". Podrá verse la obra de Teatru Carbayín "La maxa de la primer vez".
Las entradas están ya a la venta en el Cidan.
"La maxa de la primer vez" es la última representación del ciclo teatral lavianés. El próximo miércoles 3 de diciembre se celebrará la entrega de galardones del festival, los "Premios Fumarea 2025".
Además de esta obra, participaron en el ciclo "A la romana", de la Compañía Asturiana de Comedias; "Más p'acá que p'allá", del grupo Padre Coll; "Porque lo digo yo", de Teatro El Hórreo; el grupo Rosario Trabanco con "Hay xente pa too" y "Espérote nel puertu", de Teatro Santa Bárbara.
