Más teatro asturiano en Laviana: este viernes, "La maxa de la primer vez"

El escenario de la Casa de Cultura de Pola de Laviana alberga este viernes 28 de noviembre la sexta y última función de su ciclo de teatro cómico asturiano, "Pa morrer de risa". Podrá verse la obra de Teatru Carbayín "La maxa de la primer vez".

Las entradas están ya a la venta en el Cidan.

"La maxa de la primer vez" es la última representación del ciclo teatral lavianés. El próximo miércoles 3 de diciembre se celebrará la entrega de galardones del festival, los "Premios Fumarea 2025".

Además de esta obra, participaron en el ciclo "A la romana", de la Compañía Asturiana de Comedias; "Más p'acá que p'allá", del grupo Padre Coll; "Porque lo digo yo", de Teatro El Hórreo; el grupo Rosario Trabanco con "Hay xente pa too" y "Espérote nel puertu", de Teatro Santa Bárbara.