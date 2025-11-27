Laviana se une a la gran recogida del Banco de Alimentos de Asturias
L. M. D.
Pola de Laviana
El Ayuntamiento de Laviana se ha unido a la campaña del Banco de Alimentos de Asturias, que cada año impulsa una gran recogida de alimentos antes de la Navidad.
Tal y como indican, los alimentos y productos que más se necesitan son aceite, alimentos infantiles, leche, conservas, legumbres y en general, cualquier otro tipo de producto no perecedero.
La entrega de los alimentos puede realizarse hasta el miércoles 10 de diciembre, en las instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en la Pola. Su horario es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. Además, los jueves abre por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.
Toda colaboración será bien recibida.
- Rally nocturno (e ilegal) en la nieve, los vecinos alertan de carreras clandestinas en la urbanización de la estación de Pajares: 'Un día puede haber una desgracia
- Los sindicatos, tras la renuncia de los 19 integrantes de la Brigada Minera: 'Hunosa debe actuar con urgencia antes de que la situación sea irreversible
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- El inicio de la temporada de esquí en Asturias se retrasa (y podría ir para largo): estas son las razones
- La histórica Brigada de Salvamento Minero, en riesgo de desaparición: los 19 integrantes presentan su renuncia (por estos motivos)
- Una senda de siete kilómetros cerca del límite con San Martín: así es la ruta que habilitará Langreo con fondos europeos