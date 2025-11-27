Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Laviana se une a la gran recogida del Banco de Alimentos de Asturias

El cartel de la recogida de alimentos.

El cartel de la recogida de alimentos. / Ayto de Laviana

L. M. D.

Pola de Laviana

El Ayuntamiento de Laviana se ha unido a la campaña del Banco de Alimentos de Asturias, que cada año impulsa una gran recogida de alimentos antes de la Navidad.

Tal y como indican, los alimentos y productos que más se necesitan son aceite, alimentos infantiles, leche, conservas, legumbres y en general, cualquier otro tipo de producto no perecedero.

La entrega de los alimentos puede realizarse hasta el miércoles 10 de diciembre, en las instalaciones del Centro de Innovación y Desarrollo del Alto Nalón (Cidan), en la Pola. Su horario es, de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas. Además, los jueves abre por las tardes, de 16.00 a 20.00 horas.

Toda colaboración será bien recibida.

