Las obras de las zonas semipeatonales de Pola de Laviana, en la recta final

La reparación del adoquinado en las calles semipeatonales de Pola de Laviana entra en su recta final con las obras en la calle Asturias, un vial con alto nivel de tráfico, en cuyo entorno se encuentran los juzgados del concejo y el colegio María Inmaculada.

Previamente al adoquinado, que está siendo reparado estos días, también se arreglaron aceras y alcorques en este mismo entorno.

El pasado verano, el Ayuntamiento de Laviana adjudicó en 50.000 euros el contrato para la sustitución de adoquines y la mejora de varios espacios semipeatonales de Pola de Laviana. Se ha actuado ya en la plaza Armando Palacio Valdés y las calles Obispo Vigil, Eladio García Jove y Juan Martínez. Ahora, las obras están en la calle Asturias.

Deformación por el tráfico

Tal y como indicó en su día desde el gobierno local de Laviana, las zonas reparadas son calles semipeatonalizadas en las que el tráfico, pese a no ser constante, fue deformando el firme adoquinado. Las obras permitieron "sanear" este firme, nivelándolo para evitar baches. En las zonas donde fue necesario hacerlo, se sustituyeron los adoquines.

Para solucionar el problema de los baches en estos viales, los técnicos municipales optaron "por, previamente, retirar los adoquines, al igual que las grandes baldosas dañadas, para acometer obras de saneamiento de la solera con una capa de hormigón lo suficientemente resistente para la circulación del tráfico ligero".