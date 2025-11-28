Dar a conocer el programa de acogimiento familiar, un objetivo del Principado

Derechos sociales, los distintos servicios que ofrece al ciudadano y también, una llamada a participar en el programa de acogimiento familiar, para ayudar a menores. Este es el resumen de la charla organizada en Pola de Laviana por la Asociación Cauce del Nalón y por el Ayuntamiento lavianés, y que tuvo como protagonista a la consejera de Servicios Sociales y Bienestar del Principado, Marta del Arco.

La Consejera fue presentada por la presidenta de Cauce, Isabel Rivera, que destacó que "hablar del tejido social es hablar de la fuerza que nos sostiene, es hablar de personas. Un tejido social fuerte no se hereda, se construye".

La charla en el Cidan. / Cauce

En un lenguaje claro y sencillo, del Arco explicó cómo está organizada la Consejería, los servicios que ofrece, desde la infancia a la edad adulta, y las formas de acceder a los mismos. Incidió además en el programa de acogimiento familiar, antes de contestar a las preguntas del público.