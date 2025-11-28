Helicópteros y trabajos "complejos" en alta montaña: la línea de alta tensión Lada-Velilla estará desmantelada en un año

La línea de alta tensión Lada-Velilla, una infraestructura de los años 80 que atraviesa todo el valle del Nalón, desde Langreo hasta Caso, con un pequeño tramo en Mieres, para adentrarse en León, y que nunca llegó a funcionar, será historia a finales del próximo año. Red Eléctrica inició el pasado mes de febrero los trabajos previos, y ahora ya está con los apoyos y las torres. Prevé terminar los trabajos en diciembre de 2026.

Los operarios trabajan estos días en el concejo de Laviana donde este viernes la presidenta de Red Eléctrica, Beatriz Corredor, asistió al derribo de una de esas torres, la número 33 del trazado. Corredor explicó que el mes que viene se van a desmantelar 30 de las 90 torres de los algo más de 50 kilómetros de la línea en Asturias. Serán, concretamente 50,7 kilómetros cuyo trazado discurre por los municipios de Langreo (6,8 kilómetros), Mieres del Camino (0,146), San Martín del Rey Aurelio (4,94), Laviana (10,02), Sobrescobio (4,38) y Caso (24,24).

Derribo de una de las torres de la línea de alta tensión Lada-Velilla / D. O.

Complejidad

Se trata, explicó Corredor, de una actuación “con una enorme complejidad”. Muchas de esas torres se encuentran en zonas de difícil accesibilidad, en áreas de alta montaña, por lo que será necesario la utilización de helicópteros para su desmantelamiento. La presidenta de Red Eléctrica subrayó que “no es desmantelar solo las torres, sino que se van a eliminar los cables, los conductores y la cimentación” con el objetivo de “restaurar el medio ambiente a un estado absolutamente natural, de manera que todos estos municipios puedan disfrutar de la montaña, el paisaje y de la biodiversidad en las mismas condiciones en las que estaba antes de que la línea se empezara a construir”.

“Vamos a estar trabajando todo el año 2026 y dependiendo de la climatología esperamos que de aquí a un año estemos viendo el final de la obra”, apuntó Corredor. Lo que no se conoce es el coste de la actuación porque “es una obra muy excepcional y estamos a la espera de obtener algunos fondos de la Unión Europea para la restauración de la biodiversidad”. En principio, solo ese último paso del desmantelamiento, el de la restauración ambiental tiene un presupuesto de 6 millones de euros.

Beatriz Corredor, a la derecha, con Adriana Lastra y Borja Sanchez en el desmantelamiento de las torres de la línea de alta tensión Lada-Velilla / D. O.

Obra esperada

Junto a la titular de Red Eléctrica estuvieron este viernes la Delegada del Gobierno en Asturias, Adriana Lastra; el consejero de Ciencia, Borja Sánchez, y el alcalde de Laviana, Julio García.

Para Lastra, el desmantelamiento de Lada-Velilla, es una actuación “muy demandada y esperada por toda la sociedad asturiana y por las instituciones”. Una obra “muy compleja” en la que están trabajando una treintena de operarios.

Por su parte, el consejero de Ciencia, confesó estar “encantado” con la actuación, “viendo cómo progresan unas obras que no son fáciles, porque estamos en una zona con una orografía compleja”.

Por la Izquierda, Diego Barbón, concejal de Cultura de Laviana; Borja Sánchez, Julio García, Adriana Lastra y Beatriz Corredor junto a responsables de Red Eléctica / D. O.

El alcalde de Laviana Julio García recordó que ya en 2020 el Pleno del Ayuntamiento aprobó una moción instando a Red Eléctrica que retirase la infraestructura y aseguró que la compañía “está cumpliendo escrupulosamente lo que se pedía en aquella moción” García pudo ver en persona como caía al suelo una de esas torres, “y estamos muy satisfechos”. “Esperemos que la obra finalice lo antes posible”, concluyó el Alcalde.

Anillo eléctrico asturiano

Durante su visita a Laviana Beatriz Corredor habló también de los proyectos de compañía en Asturias, que supondrán “una gran inversión" Así, dentro de la planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2025-2030, está la creación de cinco nuevas subestaciones eléctricas y cuatro líneas de alta y muy alta tensión, “destinadas a descarbonizar la industria tradicional, darle servicio a la demanda muy intensiva de la industria que va a generar muchos puestos de trabajo y también para los nuevos vectores energéticos como el hidrógeno o las baterías”. Dentro de esas inversiones aseguró que es “fundamental” el conocido como anillo eléctrico.

“Es clave el cierre del anillo central de 400 y 220 kilovatios” y “la construcción de las subestaciones necesarias para toda la nueva potencia que se quiere conectar en Asturias”. Entre esas subestaciones está la ampliación de la de Cardoso, “que ya está”, aseguró, y a la que llega una línea de 400kv y otra de 220kv”. “Estamos trabajando en todas las infraestructuras incluidas en el borrador de planificación”, aseguró Corredor en referencia a la planificación de la red de transporte de energía eléctrica para el periodo 2025-2030, que está a información pública, un proceso que concluye el próximo 16 de diciembre. La inversión total en la red de España será de 13.600 millones de euros y el 1,9% se destinará a reforzar las infraestructuras de transporte de Asturias. En el Principado está previsto un gasto de más de 260 millones de euros, la mayoría para el anillo central.

Esas inversiones son para Borja Sánchez “una apuesta clara por el futuro que queremos para Asturias”. Ese futuro pasa “porque siga siendo en paraíso natural pero también esa región industrial que nos caracteriza histórica y culturalmente”. Eso pasa, añadió Sánchez “por la incorporación de energías limpias, lo que requiere de esas infraestructuras energéticas”.