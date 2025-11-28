Las mujeres mayores, contra la violencia machista en Laviana

La FSA (Federación Socialista Asturiana) organizó este viernes en Pola de Laviana una mesa redonda, con motivo de la celebración del 25N, titulada "Mujeres Mayores: romper el silencio de la violencia machista".

En el acto, inaugurado por la vicepresidenta del Principado, Gimena Llamedo, intervinieron Aida Fuentes Concheso, directora general de la Mujer entre 1897 y 1992; Yoanna Magdalena Benavente, coordinadora de la Red Regional de Casas de Acogida y Andrea Rodríguez García, de Abogadas para la Igualdad. La moderadora fue Vanesa Fernández García, directora general de Igualdad.

Celebrada con numeroso público en el Cidan de la Pola, el acto comenzó con intervención de Llamedo. "Hay que ver, oír y sobre todo no callar, hay que romper el patrón", que durante muchos años hizo que las mujeres mayores callaran. "Los datos nos dicen que más de 60 mujeres mayores de 65 años accedieron a centros asesores" durante el año pasado para tratar el problema de la violencia machista. Cuatro de ellas pidieron ayuda a la red de Casas de Acogida.

La educación, subrayó, es fundamental para acabar con esta lacra. "Hemos puesto en marcha el Coeducastur, estamos en 80 centros escolares, hemos formado a más de 800 profesores y profesoras", subrayó Llamedo.