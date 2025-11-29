Saltar al contenido principalSaltar al pie de página

Los niños de Barredos estrenan con algarabía los nuevos juegos infantiles del parque

La reforma se integra en el plan de modernización de los parques infantiles de Laviana, con una inversión de 372.000 euros

La nueva zona de juegos infantiles en Barredos, atestada en su estreno.

/ LNE

L. Díaz

Barredos (Laviana)

Los niños de Barredos, en Laviana, disfrutan desde este fin de semana de su renovado parque infantil, con nuevos columpios, tobogán y un gran barco pirata. La inauguración fue toda una fiesta, con actividades de globoflexia, pintacaras y reparto de algodón dulce para los numerosos asistentes.

La renovación de los juegos infantiles del parque de Barredos forma parte del plan de mejora de estos espacios puesto en marcha por el Ayuntamiento, con una inversión de 372.000 euros. Han servido, entre otras cosas, para unificar las dos áreas de juego existentes, y para reubicar los aparatos de gimnasia para mayores.

El barco pirata del parque de Barredos.

/ LNE

En Pola de Laviana ya se abrió una de las nuevas zonas de juegos, con una enorme torre de casi 10 metros de altura, y se está ultimando la instalación de la nueva zona del "fuerte". En la localidad de El Condao, por su parte, está casi lista la colocación de los nuevos elementos de juego, tras retirar los anteriores.

Actividades de pintacaras en la inauguración.

/ LNE

Consejo de la infancia

Estas obras en los parques de Laviana fueron acordadas con el Consejo de la Infancia del concejo. Los trabajos fueron adjudicados este verano a la empresa Better Design. Además de nuevos columpios, las obras incluyen la adecuación de áreas de seguridad en zonas de juego; el suministro e instalación de pavimentos de seguridad con suficiente capacidad de amortiguación ante posibles caídas; la retirada de equipamientos que no se encuentran en adecuado estado y el suministro e instalación de otros nuevos, entre otras tareas.

Noticias relacionadas y más

También se harán mejoras en el parque de Solavega, con la instalación de una pista de fútbol con porterías integradas.

Una de las zonas de juegos ya renovadas en Pola de Laviana.

/ L. M. D.

