Un Zurrón de buenos deseos para los emprendedores: Redes Natural entregó su premio anual a María Jesús Alonso, gerente del Grupo de Desarrollo del Alto Nalón

Redes Natural, la asociación de empresarios de Redes, entregó este viernes su premio anual, el Zurrón de Redes a María Jesús Alonso, gerente del grupo de desarrollo rural del Alto Nalón, entidad que gestiona las ayudas del plan Leader, que promueven el desarrollo económico en concejos como Laviana, Caso y Sobrescobio.

Alonso, con Marcelino Martínez (alcalde de Sobrescobio), Julio García (alcalde de Laviana) y Tensi Carmona (concejala en Sobrescobio). / Redes Natural

En un acto desarrollado en el restaurante Arniciu de Campo de Caso, Alonso recibió con gran ilusión el premio, que alcanza ya su sexta edición. En su fallo, el jurado subrayaba que "tras analizar y valorar las candidaturas presentadas", se decidió "por unanimidad" otorgar el premio al grupo de desarrollo rural del alto Nalón, "personalizado en su gerente", María Jesús Alonso, por "su sobresaliente trayectoria" al frente del organismo "durante 25 años, desde la puesta en marcha del programa europeo de desarrollo Leader, siendo su figura clave para canalizar proyectos e inversiones que han dinamizado la zona, contribuyendo a fijar población y a fortalecer el tejido empresarial en los concejos de Caso, Sobrescobio y Laviana".

Proyectos

Enumera el fallo del jurado las cifras de ayudas y negocios que se han promovido en el Alto Nalón. "Incluyen la concesión de casi 20 millones de euros en ayudas y el impulso de 412 proyectos empresariales, generando una inversión total de 57 millones de euros". Se alaba de la responsable del grupo de desarrollo su "dedicación personal, su implicación constante y su capacidad para tejer alianzas con entidades públicas y privadas, contribuyendo decididamente a la proyección del Parque Natural de Redes, favoreciendo su visibilidad y reconocimiento en diferentes espacios".

También destaca el jurado "su constante compromiso con el desarrollo socioeconómico del Parque Natural de Redes y su entorno, impulsando iniciativas que favorecen la sostenibilidad, el emprendimiento local y la cohesión territorial", así como su "apoyo y cercanía con promotores y su capacidad de adaptación a los diferentes equipos y programas. María Jesús Alonso Blanco es merecedora de este galardón por ser una pieza clave en el desarrollo empresarial y turístico del Parque Natural de Redes".

Anteriores premios

El Zurrón de Redes cumple su sexta edición. Los anteriores premiados fueron el productor cinematográfico y de documentales José María Morales; los hermanos José Ramón y Manuel Suárez Calvo; la confitería-panadería "Suspiros del Nalón"; la Denominación de Origen Protegida del Quesu Casín y las carreras de montaña Sobrescobio Redes Trail.

Jurado

El jurado que otorgó el premio estuvo compuesto por Luis Corte Fernández, como secretario, además de Asunción Torre Fernández, presidenta de Redes Natural; Adrián Suárez Suárez, vicepresidente; y Catarina Valdés Pozueco, Ricardo Aguilera Gumpert y María Pérez González, representantes de empresas asociadas a Redes Natural.