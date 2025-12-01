"Memoria de la resistencia democrática asturiana", presentación literaria este martes en el Cidan de Pola de Laviana

El Cidan de Pola de Laviana acoge este martes 2 de diciembre a las 19.00 joras la presentación del libro “Memoria de la resistencia democrática asturiana. Testimonios, Vol. II”, una obra colectiva que reúne relatos y vivencias de quienes protagonizaron o heredaron la lucha antifranquista en Asturias.

El acto estará presentado por Isabel Rivera, presidenta de la asociación Cauce del Nalón, que estará acompañada por Jesús Sanjurjo, presidente de la Fundación José Barreiro, y Cristian Rangel, editor de la obra.

Entre los participantes en la presentación se encuentran dos de las protagonistas de esos relatos, Lourdes Cueto y Aida Fuentes; el militante de la CNT José María Barreal San Martín y Daniel Rodríguez, sobrino del histórico militante comunista Manuel García “Otones”.