"Memoria de la resistencia democrática asturiana", presentación literaria este martes en el Cidan de Pola de Laviana
El libro recoge testimonios de la represión franquista
El acto está organizado por Cauce del Nalón y la Fundación José Barreiro
El Cidan de Pola de Laviana acoge este martes 2 de diciembre a las 19.00 joras la presentación del libro “Memoria de la resistencia democrática asturiana. Testimonios, Vol. II”, una obra colectiva que reúne relatos y vivencias de quienes protagonizaron o heredaron la lucha antifranquista en Asturias.
El acto estará presentado por Isabel Rivera, presidenta de la asociación Cauce del Nalón, que estará acompañada por Jesús Sanjurjo, presidente de la Fundación José Barreiro, y Cristian Rangel, editor de la obra.
Entre los participantes en la presentación se encuentran dos de las protagonistas de esos relatos, Lourdes Cueto y Aida Fuentes; el militante de la CNT José María Barreal San Martín y Daniel Rodríguez, sobrino del histórico militante comunista Manuel García “Otones”.
Suscríbete para seguir leyendo
- Los fundadores de la empresa mierense de autobuses Pullmans Llaneza, pionera del 'Paraíso Natural', excluidos del homenaje del aniversario de la marca: 'Nos han dejado de lado
- Sin acuerdo con la Brigada Minera: dejará de funcionar el 8 de diciembre, los rescatadores se plantan ante 'la falta de propuestas' de Hunosa
- Cinco años de trabajos y 14 millones de inversión: concluye la transformación de la histórica subestación eléctrica de Santa Cruz, en Mieres
- El lobo, de paseo por Felechosa, en Aller: los vecinos espantan al animal en pleno pueblo
- Los 'olfateadores' de Langreo señalan ya al culpable de los malos olores en La Felguera: la empresa Naeco Recycling de Valnalón
- El inicio de la temporada de esquí en Asturias se retrasa (y podría ir para largo): estas son las razones
- Orange compra la empresa de telemarketing Madison y traslada a 140 trabajadores desde Langreo a Oviedo
- Una senda de siete kilómetros cerca del límite con San Martín: así es la ruta que habilitará Langreo con fondos europeos