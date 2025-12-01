Susana de la Fuente: "En Carrio creamos un entorno amable para la innovación"

Susana de la Fuente lleva algo más de un año al frente del Centro de Innovación Carrio, un proyecto que desde el Principado se considera estratégico y que quiere contribuir al desarrollo de las cuencas mineras asturianas. Para lograrlo hay que mirar hacia el futuro sin conocerlo pero con el objetivo claro de que los resultados están precisamente en ese camino, en ir avanzando.

¿Qué es el Centro de Innovación Carrio?

El proyecto tiene su origen en 2023, cuando se constituyó como Agrocarrio, un centro de innovación para la competitividad de la industria alimentaria asturiana. Entonces existía la estructura, pero no actividad real. El impulso definitivo se produjo en 2024 con la llegada de David González a la dirección de Sekuens, la agencia de Ciencia, Competitividad Empresarial e Innovación del Principado de Asturias y la incorporación de Capsa como empresa tractora de Agrocarrio. En septiembre de ese mismo año me sumé al proyecto y empezaron a ponerse en marcha las primeras iniciativas desde el renovado Centro de Innovación Carrió.

¿Cómo llega una leonesa que no conocía las Cuencas a ponerse al frente de un centro de innovación en un antiguo pozo minero?

Trabajé durante 16 años en Incibe, el Instituto Nacional de Ciberseguridad. Estudié Derecho, aunque nunca ejercí. Mi trayectoria profesional se centró siempre en el acompañamiento al tejido empresarial y el impulso de la industria de ciberseguridad española. Formé parte de proyectos de innovación, incubación, internacionalización y desarrollo industrial. Mi perfil no es tanto de ciberseguridad sino que está muy orientado a la gestión y por eso creo que encajó en este proyecto. Lo de venir a Asturias surgió con la pandemia y el teletrabajo. Pensamos en venirnos a vivir aquí, compramos una casa en Ribadesella y nos instalamos en Asturias.

¿Y qué pensó al conocer las Cuencas? No tienen mucho que ver con Ribadesella.

Para mí, como leonesa, Asturias siempre fue un paraíso. Al principio no era consciente del peso histórico y emocional de las Cuencas.

Ahora trabaja en un espacio enorme, 75.000 metros cuadrados de una antigua explotación minera . ¿Qué se hace en Carrio?

El proyecto responde a los grandes retos del medio rural y del sector alimentario: despoblación, envejecimiento, relevo generacional, cambio climático y digitalización. Aunque el sector alimentario está digitalizado en un 80%, se trata en gran parte de una digitalización básica. El Centro de Innovación Carrio se plantea como respuesta desde dos miradas, la industrial y la social.

Hábleme de la parte industrial.

Desde Cario ponemos el espacio para que industrias emergentes instalen laboratorios o plantas piloto. Un ejemplo es Entomo, que está desarrollando una instalación basada en bioconversión de residuos mediante larvas. En otros casos ayudamos a empresas con productos en fases avanzadas que necesitan una planta real para crecer; es el caso de Nucaps, una empresa que tiene un proyecto de encapsulación de probióticos y que se asentará en terrenos de Carrio, como adelantó LA NUEVA ESPAÑA.

¿Qué ofrecen además de los terrenos?

El principal valor es la capacidad de conexión. Buscamos crear un entorno amable para que la innovación ocurra y surjan proyectos conjuntos. Por ejemplo, Entomo ha colaborado con Asincar para localizar residuos asturianos aptos para la alimentación de las larvas.

Desde el Principado se habla de la alimentación del futuro. ¿Qué significa eso?

La imagen tradicional de la industria alimentaria Asturias se asocia a vacas, leche, carne o queso. Pero la alimentación del futuro va mucho más allá. Nucaps, por ejemplo, se dedica al encapsulado de probióticos para garantizar que lleguen al organismo de forma eficaz. Es alimentación funcional, investigación avanzada y desarrollo tecnológico. Ese es el tipo de innovación que queremos potenciar.

Hábleme de la dimensión social del proyecto y su relación con el territorio.

Queremos que el centro sea un punto de encuentro para la comunidad del Nalón. Organizamos actividades, visitas y formación vinculada a la innovación para generar oportunidades laborales reales. Una parte importante es divulgar qué es innovar y por qué es clave para el futuro económico de la comarca. El proyecto, originalmente llamado "La vida en el pozo", busca recuperar el espacio para la comunidad y convertirla también en parte de la gobernanza. La gente del territorio conoce mejor que nadie las necesidades del medio rural.

¿Está calando este mensaje en los vecinos?

Creo que aún no se comprende del todo, porque es un proyecto complejo, pero la valoración de las actividades es muy positiva.

Entiendo que el objetivo es generar empleo y actividad económica. ¿Cuándo llegarán esos resultados?

No puedo dar una fecha concreta. Es un proceso gradual. Aún no existe un calendario definitivo para la urbanización completa del espacio, que depende de las administraciones. Estamos creciendo de forma orgánica y eso evita el error común de construir primero grandes infraestructuras y luego buscar cómo llenarlas. El fin último es claro: empleo de calidad, actividad económica y una transformación positiva de las inercias de la comarca.

Hablaba antes de Agrocarrio, un concepto que ya se ha superado.

Tras modificar los estatutos, el proyecto dejó de ser exclusivamente agroalimentario. Nuestro lema es "El futuro del paraíso natural". Buscamos iniciativas en ámbitos como la madera, la energía, la movilidad, el turismo y la cultura. La alimentación seguirá siendo una de las claves, pero no la única. Todas esas áreas son capaces de generar empleo de calidad en el medio rural

¿Cuál es el horizonte temporal para ver el proyecto completado?

Es que no se pueden dar fechas. Vamos creciendo de forma orgánica. Esto no es un proyecto de pedir subvenciones, gastar un montón de dinero en hacer un edificio y luego ver qué metemos dentro. Nosotros sabemos hacia dónde vamos, hay un objetivo y un resultado final que es generar riqueza para las cuencas, crear empleo de calidad y transformar inercias pero ese camino lo iremos modulando en función de los proyectos que vayan surgiendo.

