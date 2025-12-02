Como ir de Oviedo a Helsinki corriendo: Héctor Moro completa su maratón número 75, y va a por más

Entre Oviedo y Helsinki hay unos 3.100 kilómetros de distancia: prácticamente la misma -3.164,625 kilómetros- que va recorriendo el atleta solidario lavianés Héctor Moro en las 75 maratones que ya ha completado, siempre compitiendo a tope. Este mes de noviembre fue fructífero para él, corriendo en dos carreras de prestigio internacional. Primero, en Oporto, donde llegó a ganar en la categoría de veteranos. Luego, en la hipercompetitiva maratón de San Sebastián, donde logró un gran crono, 2:36:57, llegando en la posición número 41 de los 5.125 atletas que cruzaron la línea de meta.

En Oporto, destacaba Moro, "me subí a lo más alto del podio en la categoría de veteranos, siendo además el segundo atleta español". Después, en Donosti, llegó la maratón 75, siempre "hablando de maratones oficiales, porque los 42,195 kilómetros ya los he completado en multitud de ocasiones y en diferentes formatos: sobre un tapiz rodante, dando vueltas a una pista de atletismo de 200 metros, en una pista de atletismo homologada, en parques, en polígonos industriales, alrededor de un centro comercial, subiendo al Angliru, alrededor del Estadio del Molinón"... Casi todos ellos "con algún fin que sirva para hacer un poco más bonito este mundo", recaudando fondos para distintas causas: la lucha contra el cáncer o la ELA, apoyando a familias con problemas...

Competir

"Cuando hablo de correr maratones", subraya Moro, "me refiero a competirlas. Sin ser nadie, ni pretenderlo, este año puedo resumirlo así: fui primero en veteranos en La Coruña; primer español y primer veterano en Zaragoza; primer veterano en Logroño y primer veterano, y segundo español, en Oporto". La guinda fue el gran crono de San Sebastián, una prueba con mucha competencia, con atletas "de 70 nacionalidades".

Héctor Moro, en la maratón de Oporto. / Cedida por H. Moro

Además de las competiciones en las que corre, también realiza tareas de apoyo en carreras regionales, "he hecho labores de liebre en las medias maratones más importantes de la región (Siero, Cangas de Onís y Gijón), así como para algún compañero de mi grupo de entrenamiento que debutaron en la distancia". "Termino el año", recalcó Moro, "con un gran sabor de boca".

Calendario

Ahora es tiempo de recuperar el físico, antes de preparar un 2026 en las que ya está confirmada la participación en las pruebas de Don Benito y Castellón (febrero), Zaragoza y Aveiro (abril) y Vitoria (mayo), con las que llegaría a las 80 maratones. Es público que quiere superar las 100. El lavianés es "consciente de que cada vez me quedan menos balas en la recámara, cada carrera es un reto, un aprendizaje y una celebración. Saber que cuento con amigos y empresas que creen en mí y en mi esfuerzo diario, es algo que valoro muchísimo y hace que todo tenga un significado mucho más especial. Su confianza me impulsa, me motiva y me recuerda que los sueños se construyen paso a paso, zancada a zancada, kilómetro a kilómetro, pero nunca en soledad".

Entre las empresas que apoyan a Moro se encuentran Joma, Keepgoing Sidrería El Requexu, Marisquería La Chalana (Siero), La Suiza, Asturpersa Volkswagen, Asturcopia, Fronting Correduría de Seguros, Cafetería Aniciu, Sidrería San Mamés, EMP Asturservicios, Caja Rural de Asturias, Masajes El Bienestar a Domicilio y Ciclos Fran.