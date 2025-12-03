Cinco relatos de la lucha contra el franquismo: Laviana acogió la presentación del libro "Memoria de la resistencia democrática asturiana"

Laviana acogió la presentación del libro "Memoria de la resistencia democrática asturiana. Testimonios, Volumen II”, una obra colectiva que reúne relatos y vivencias de quienes protagonizaron o vivieron la lucha antifranquista en Asturias.

En un acto organizado por Cauce del Nalón y la Fundación José Barreiro, con el salón de actos del Cidan de Pola de Laviana lleno, se celebró la emotiva presentación del libro, a cargo del editor de las entrevistas que componen el volumen, Cristian Rangel, quien desgranó en su presentación la dificultad afrontada con cada una de las cinco entrevistas recogidas en el libro.

Abrió el acto la presidenta de Cauce, Isabel Rivera, con una contundente defensa de los valores democráticos en nuestro país cuyo logro tanto dolor y esfuerzo supusieron a quienes protagonizaron la resistencia a la dictadura franquista, como demuestran las entrevistas recogidas en el libro presentado, repletas de años de persecuciones, torturas y cárceles.

Asistentes al acto. / Cauce

Jesús Sanjurjo, presidente de la Fundación José Barreiro, destacó el interés de la Fundación por la recuperación y documentación de la resistencia asturiana al franquismo. Se refirió a la reconocida trayectoria del líder socialista Rafael Fernández y destacó la trayectoria del otro líder socialista recogida en el libro, Emilio Llaneza, militante desde la dictadura de Primo de Rivera hasta su muerte ya en democracia.

La lucha de las mujeres

Resultaron elocuentes las palabras de Aida Fuentes y Lourdes Cueto, de la Juventud Obrera Cristiana, protagonistas entrevistadas en el libro. Sus palabras ilustraron la dificultad del día a día de la lucha por las libertades, especialmente para las mujeres, en una España en la que el único papel que la dictadura otorgaba a la mujer era el de la sumisión al hombre dentro de la familia, las instituciones y la Iglesia.

José Manuel Barreal habló de su compañero anarquista, el felguerino José Manuel Fernández Cabricano tanto en la dictadura como durante la transición en la reorganización de la CNT en la cuenca del Nalón y en Asturias. Presentó a Cabricano como un militante de la FAI, estricto defensor de las esencias anarquistas.

Finalmente, Daniel Rodríguez, sobrino de Manuel García González "Otones" rindió un emotivo homenaje a su tío, con quien convivió durante años, "un hombre bueno, tranquilo y fiel y a su partido" y a su defensa de los valores democráticos.